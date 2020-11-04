Верховна Рада планує збільшити штрафи за злочини проти журналістів

За перешкоджання роботі журналістів пропонують штрафувати, або ж обмежувати свободу

В Україні мають намір підвищити штрафи за злочини проти журналістів. Відповідний законопроєкт за основу підтримали 305 депутатів Верховної Ради на засіданні в середу, 4 листопада.

Згідно з документом, незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень і будь-яке інше умисне перешкоджання профдіяльності журналіста пропонують карати штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 – 17 тисяч гривень) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

При цьому за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним профобов'язків або переслідування у зв'язку з його профдіяльністю загрожує штраф від 1 до 2 тисяч таких мінімумів або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років.

Нарешті, якщо такі дії вчинила посадова особа з використанням свого становища або за попередньою змовою групою осіб, розмір штрафу складе від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів або будуть покарані обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років або без такого.

Нагадаємо, в середині вересня стало відомо, що в цьому році в Україні відкрили 148 кримінальних справ через перешкоджання журналістській діяльності. Поліція направила до суду 10 справ у злочинах проти журналістів.

Крім того, у Харкові побили журналіста після скарги в поліцію на порушення карантину.

До слова, чиновника з Кабміну судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності.