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    Події в Україні

    Верховна Рада планує збільшити штрафи за злочини проти журналістів

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    <span>Рада хоче збільшити штрафи за злочини проти журналістів</span> - Верховна Рада планує збільшити штрафи за злочини проти журналістів
    Рада хоче збільшити штрафи за злочини проти журналістів

    За перешкоджання роботі журналістів пропонують штрафувати, або ж обмежувати свободу

    В Україні мають намір підвищити штрафи за злочини проти журналістів. Відповідний законопроєкт за основу підтримали 305 депутатів Верховної Ради на засіданні в середу, 4 листопада.

    Згідно з документом, незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень і будь-яке інше умисне перешкоджання профдіяльності журналіста пропонують карати штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 – 17 тисяч гривень) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

    При цьому за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним профобов'язків або переслідування у зв'язку з його профдіяльністю загрожує штраф від 1 до 2 тисяч таких мінімумів або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років.

    Нарешті, якщо такі дії вчинила посадова особа з використанням свого становища або за попередньою змовою групою осіб, розмір штрафу складе від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів або будуть покарані обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років або без такого.

    Нагадаємо, в середині вересня стало відомо, що в цьому році в Україні відкрили 148 кримінальних справ через перешкоджання журналістській діяльності. Поліція направила до суду 10 справ у злочинах проти журналістів.

    Крім того, у Харкові побили журналіста після скарги в поліцію на порушення карантину.

    До слова, чиновника з Кабміну судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності.

    Верховна Рада арешт штраф журналіст
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