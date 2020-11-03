Держбанки почали зменшувати баланси від проблемних кредитів

Банки також планують реструктурувати життєздатні кредити і стягнути заставне майно

Частка проблемних кредитів у держбанках (без урахування ПриватБанку) скоротилася з 47,6% у вересні до 43,5% у жовтні. Про це повідомляє пресслужба НБУ в понеділок, 2 листопада.

Держбанк почав виконувати плани з очищення балансів від спадщини минулих років - проблемних кредитів (NPL). У вересні 2020 року державний Укрексімбанк списав з балансу 16,6 млрд грн непрацюючих кредитів, під які були раніше сформовані 100% резервів. Так, частка проблемних кредитів у держбанках (без урахування ПриватБанку) скоротилася з 47,6% на 1 вересня до 43,5% на 1 жовтня.

При цьому частка проблемних кредитів у банківському секторі знизилася з 48% до 45,6% станом на 1 жовтня

Як зазначає регулятор, списання проблемних кредитів є одним з основних заходів у рамках трирічних планів скорочення проблемних кредитів у державних банках.

У Нацбанку підкреслили, що списання не означає прощення боргу: банки продовжать роботу зі стягнення з боржників. Планується проведення реструктуризації життєздатних кредитів, стягнення заставного майна з його подальшою реалізацією, а також продаж проблемних портфелів або поступка правом вимоги за проблемними портфелями.

Нагадаємо, що Приватбанк списав 3,2 мільярда проблемних кредитів, пов'язаних з ексвласниками.