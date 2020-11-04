Комітет Ради підтримала закон про запровадження штрафів за відсутності масок

Монастирський запропонував розглянути цей документ у сесійній залі вже 5-6 листопада

Монастирський запропонував розглянути цей документ у сесійній залі вже 5-6 листопада

Передбачається відповідальність для громадян у розмірі від 170 до 255 гривень

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому урядовий законопроєкт №3891, який пропонує запровадити штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без надягнутих засобів індивідуального захисту. Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні 4 листопада, передає «Укрінформ».

Так, пропозицію голови комітету Дениса Монастирського рекомендувати Раді ухвалити законопроєкт №3891 підтримали 14 членів комітету.

Під час розгляду цього законопроєкту на засіданні комітету був присутній міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з пояснювальною запискою, метою ухвалення цього акту є запобігання розповсюдженню коронавірусу серед населення України. Уряд хоче визначити суму штрафу за не носіння масок у відповідних закладах та спорудах. Він складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

Цей законопроєкт ще має розглянути Верховна Рада двічі: за основу та в цілому. Остаточне слово буде за президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що комітет Ради розгляне закон про запровадження штрафів за відсутності масок.

Нагадаємо, що Степанов попросив Раду запровадити штрафи за відсутність масок.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

Між іншим, напередодні ЗМІ показали, як кумедно глава МЗС Росії носить маску.

Раніше лікар пояснила, як маска може захистити від важкого перебігу Covid-19. Крім того психолог пояснив небажання людей носити маски. Він вважає, що люди просто не вірять у здатність масок захистити від коронавірусу.

Також лікар і експерт лабораторної діагностики оцінив необхідність носіння масок при мінусовій температурі.

Нагадаємо, американські вчені з Массачусетського технологічного інституту створили захисну маску, що вбиває віруси. Нова маска може вбити інфекцію, завдяки спеціальній мідній сітці, що нагрівається.