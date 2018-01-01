В Україні затвердили тарифи на 4G

У центрі радіочастот наголошують, що затвердження тарифів – «важливий і необхідний крок вперед»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердила тарифи на роботи та послуги Українського державного центру радіочастот (УДЦР) для впровадження в Україні 4G-технології. Про повідомляє прес-служба УДЦР. «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У центрі радіочастот наголошують, що затвердження тарифів – «важливий і необхідний крок вперед»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердила тарифи на роботи та послуги Українського державного центру радіочастот (УДЦР) для впровадження в Україні 4G-технології.

Про повідомляє прес-служба УДЦР.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 13 лютого на своєму засіданні затвердила Зміни до тарифів на роботи (послуги) ДП «Український державний центр радіочастот», пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж. У документі, який наразі перебуває на державній реєстрації у Мін'юсті, йдеться про вартість робіт та послуг УДЦР під час розвитку в Україні мережі цифрового стільникового радіозв'язку 4G-технології», - йдеться у повідомленні.

В УДЦР наголошують, що ухвалення зазначеного рішення – «важливий і необхідний крок вперед, без якого неможливо було б розпочати процес впровадження в Україні 4G-технології».

Як відомо, скористатися 4G інтернетом в Україні можна буде вже у березні-квітні 2018 року.

Як повідомлялося, найвища початкова ціна була запропонована оператором Vodafone Україна за першим найбільшим лотом на 20 Мгц - 572 001 000 грн, в той час як оператор Lifecell виставив пропозицію у розмірі 572 000 400 грн.

Але 31 січня на торгах «з голосу» за отримання ліцензії 4G оператор Lifecell запропонував за лот на 20 МГц вищу ціну, ніж Vodafone Україна.