Стало відомо, коли в Україні запустять 4G

Оператори запевняють, що значного підвищення тарифів у зв'язку з впровадженням 4G очікувати не варто

Скористатися 4G інтернетом в Україні можна буде вже у березні-квітні 2018 року. Про це за підсумками торгів «з голосу» за ліцензії розповіла генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова. «Ми готові, наразі тестуємо і в березні-квітні стартуємо», - повідомила вона у коментарі Укрінформу. За словами Устинової, на



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В Україні з'явиться 4G інтернет

Оператори запевняють, що значного підвищення тарифів у зв'язку з впровадженням 4G очікувати не варто

Скористатися 4G інтернетом в Україні можна буде вже у березні-квітні 2018 року. Про це за підсумками торгів «з голосу» за ліцензії розповіла генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова.

«Ми готові, наразі тестуємо і в березні-квітні стартуємо», - повідомила вона у коментарі Укрінформу.

За словами Устинової, на торгах за 4G у діапазоні 2600 Мгц вдалося заощадити. Вона відзначила, що більш ґрунтовно компанія готується вже до наступного тендера в діапазоні 1800 МГц. «Там конкуренція буде сильніша», - сказала вона.

Всього на торгах «з голосу» компанія Vodafone Україна витратила 631 млн 200 тис. грн.

Аналогічні плани щодо терміну запуску мають й інші оператори. Президент компанії «Київстар» Петро Чернишов також зазначив, що значного підвищення тарифів у зв'язку з впровадженням 4G очікувати не варто.

«Перше, ви всі напевно розумієте, що якщо ми заплатимо ці гроші, нам треба ці гроші якось отримати з наших клієнтів. Але ці гроші ми будемо отримувати не за місяць, і не за рік, це кілька років, окупність розтягнута. Тому якогось драматичного підвищення тарифів точно не буде», - наголосив він.

Загальна сума, яку трійка операторів заплатить за 4G ресурс у діапазоні 2600 Мгц, становитиме 2,5 млрд грн.

Як повідомлялося, найвища початкова ціна була запропонована оператором Vodafone Україна за першим найбільшим лотом на 20 Мгц - 572 001 000 грн, в той час як оператор Lifecell виставив пропозицію у розмірі 572 000 400 грн.

Але 31 січня на торгах «з голосу» за отримання ліцензії 4G оператор Lifecell запропонував за лот на 20 МГц вищу ціну, ніж Vodafone Україна.