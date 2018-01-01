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    Стало відомо, скільки мобільні оператори готові викласти за 4G

    Завдяки 4G державний бюджет України поповниться на 7 млрд грн
    Торги на отримання ліцензій від національної комісії на мережу 4G почнуться зі стартової ціни у майже 300 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».  Національна комісія, що здійснює держане регулювання у сфері зв'язку та інформації здійснила процес розкриття конвертів з ціновими пропозиціями мобільних
    • Сьогодні, 18:42
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    Завдяки 4G державний бюджет України поповниться на 7 млрд грн

    Торги на отримання ліцензій від національної комісії на мережу 4G почнуться зі стартової ціни у майже 300 мільйонів гривень.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». 

    Національна комісія, що здійснює держане регулювання у сфері зв'язку та інформації здійснила процес розкриття конвертів з ціновими пропозиціями мобільних операторів на ліцензії на зв'язок 4G у діапазоні 2510-2545 МГц.

    Повідомляється, що першим мобільним опартором, що подав заявку на торги був «Vodafone-Україна», після нього «Київстар» та Lifecell. Торги проводитимуть 31 січня 2018 року на 7 лотів.

    Згідно з інформацією НКРЗІ, в ході розкриття конвертів з ціновими пропозиціями від операторів, за перший лот компанія «Vodafone-Україна» запропонувала ціну 572 млн грн; компанія lifecell - 572 млн грн.

    За другий лот цінові пропозиції склали: компанія «Київстар» - 293 млн грн, «Vodafone-Україна» - 287 млн грн, lifecell - 286 млн грн.

    За третій лот цінові пропозиції склали: компанія «Київстар» - 293 млн грн, « Vodafone-Україна» - 286 млн Грн, lifecell - 286 млн грн.

    За четвертий лот цінові пропозиції склали: компанія «Київстар» 293 млн грн, «Vodafone-Україна» - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.

    За п'ятий лот цінові пропозиції склали: компанія «Київстар» - 286 млн грн, «Vodafone-Україна»- 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.

    За шостий лот цінові пропозиції склали: компанія «Київстар» - 286 млн грн, «Vodafone-Україна» - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.

    За сьомий лот цінові пропозиції склали: компанія «Київстар» - 286 млн грн, «Vodafone-Україна» - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн. 

    Варто зазначити, що процес впровадження мережі 4G в Україні сильно затягнувася. Так, у травні 2017 року уряд обіцяв впровадити нову технологію до кінця року.

    Повідомляється, що завдяки 4G державний бюджет України поповниться на 7 млрд грн.

     

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