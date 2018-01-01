Став відомий перший переможець торгів за ліцензію 4G

Lifecell запропонував за перший лот (20 МГц) 601,6 млн грн

Сьогодні, 31 січня, в Українському центрі радіочастот на торгах «з голосу» за отримання ліцензії 4G оператор Lifecell запропонував за лот на 20 МГц вищу ціну, ніж Vodafone Україна. Про це стало відомо у ході торгів. Так, оператор Lifecell запропонував за перший лот (20 МГц) 601 млн 600 тис. 50 грн. Водночас у Vodafone Україна



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В Україні відбуваються торги на отримання ліцензій від національної комісії на мережу 4G

Lifecell запропонував за перший лот (20 МГц) 601,6 млн грн

Сьогодні, 31 січня, в Українському центрі радіочастот на торгах «з голосу» за отримання ліцензії 4G оператор Lifecell запропонував за лот на 20 МГц вищу ціну, ніж Vodafone Україна.

Про це стало відомо у ході торгів.

Так, оператор Lifecell запропонував за перший лот (20 МГц) 601 млн 600 тис. 50 грн.

Водночас у Vodafone Україна відмовилися піднімати початкову цінову пропозицію, після чого компанію Lifecell було визнано переможцем.

Як повідомлялося раніше, найвища початкова ціна була запропонована оператором Vodafone Україна за першим найбільшим лотом на 20 Мгц - 572 001 000 грн, в той час як оператор Lifecell виставив пропозицію у розмірі 572 000 400 грн.

26 січня Національна комісія, що здійснює держане регулювання у сфері зв'язку та інформації здійснила процес розкриття конвертів з ціновими пропозиціями мобільних операторів на ліцензії на зв'язок 4G у діапазоні 2510-2545 МГц. Торги проводитимуть на 7 лотів.