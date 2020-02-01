У ПАРЄ підписали декларацію про незгоду з рішенням про повернення делегації РФ
Підписи поставили делегати з усіх чотирьох найбільших політичних груп ПАРЄ
Делегації різних країн у Парламентській асамблеї Ради Європи підписали декларацію про незгоду з рішенням щодо підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ.
Про це повідомила голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook.
«Українська делегація в ПАРЄ та наші друзі з країн Балтік + та представники делегацій Великої Британії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції підписали декларацію про свою незгоду з рішенням про підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ та вимогу виконання резолюцій, які були прийняті в попередніх роках щодо агресії РФ та ситуації з правами людини всередині Росії», - пише вона.
Ясько зазначає, що підписи поставили делегати з усіх чотирьох найбільших політичних груп ПАРЄ.
«Важливо є те, що підписи поставили делегати з усіх чотирьох найбільших політичних груп ПАРЄ – Європейської народної партії, Соціалістів, Лібералів, Консерваторів. Це означає, що у Європі є відповідальні політики з усіх політичних таборів, які усвідомлюють кризу Ради Європи, і вважають, що «діалог» (насправді «прощення») Росії – це не шлях до миру та демократії, а потурання її агресивним забаганкам. Ми не самі і будемо боротися за Україну та принципи демократії і прав люди в ПАРЄ», - додає вона.
Раніше Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував ратифікувати повноваження російської делегації. Також повідомлялося, що ПАРЄ дозволила російським депутатам, які голосували за анексію Криму, працювати в асамблеї.
Напередодні Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ. Також 27 січня нардепа Мережка було обрано віцепрезидентом ПАРЄ Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента. Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є. Нагадаємо, 27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня. Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.
Напередодні Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ.
Також 27 січня нардепа Мережка було обрано віцепрезидентом ПАРЄ
Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента. Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є.
Нагадаємо, 27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня.
Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.