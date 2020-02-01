У ПАРЄ підписали декларацію про незгоду з рішенням про повернення делегації РФ



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Підписи поставили делегати з усіх чотирьох найбільших політичних груп ПАРЄ

Делегації різних країн у Парламентській асамблеї Ради Європи підписали декларацію про незгоду з рішенням щодо підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ.

Про це повідомила голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook.

«Українська делегація в ПАРЄ та наші друзі з країн Балтік + та представники делегацій Великої Британії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції підписали декларацію про свою незгоду з рішенням про підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ та вимогу виконання резолюцій, які були прийняті в попередніх роках щодо агресії РФ та ситуації з правами людини всередині Росії», - пише вона.

Ясько зазначає, що підписи поставили делегати з усіх чотирьох найбільших політичних груп ПАРЄ.

«Важливо є те, що підписи поставили делегати з усіх чотирьох найбільших політичних груп ПАРЄ – Європейської народної партії, Соціалістів, Лібералів, Консерваторів. Це означає, що у Європі є відповідальні політики з усіх політичних таборів, які усвідомлюють кризу Ради Європи, і вважають, що «діалог» (насправді «прощення») Росії – це не шлях до миру та демократії, а потурання її агресивним забаганкам. Ми не самі і будемо боротися за Україну та принципи демократії і прав люди в ПАРЄ», - додає вона.

Раніше Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував ратифікувати повноваження російської делегації. Також повідомлялося, що ПАРЄ дозволила російським депутатам, які голосували за анексію Криму, працювати в асамблеї.