В Україні лікують мертвих людей. У МОЗі визнали важливу проблему вітчизняної медицини



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Робити трансплантацію без діагностики смерті мозку донора неможливо, тому її «необхідно запроваджувати в кожному відділенні інтенсивної терапії, в кожній лікарні», - посадовець

Діагностика смерті мозку найбільше впливає на фінансово-економічні показники клініки, - Коваль

Заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль вважає, що в Україні потрібно відокремити діагностику смерті мозку від трансплантації. Таку думку урядовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами урядовця, саме діагностика смерті мозку найбільше впливає на фінансово-економічні показники клініки. «Це вже давно запроваджено в інших країнах, але поки що не в Україні, тому у нас дуже часто лікують, на жаль, вже померлу людину», - зазначив Коваль.

Заступник міністра охорони здоров’я пояснив, що «смерть мозку – це незворотні зміни, впливати на які вже неможливо, але людина ще певний час може знаходитися на обладнанні життєзабезпечення. «Штучна вентиляція легень, водій ритму серця, вводяться лікарські засоби. Але людини вже фактично немає, повернути ці зміни неможливо, бо вона вже померла. Мозок не працює і працювати більше не буде», - стверджує урядовець.

Водночас, Коваль наголосив, що робити трансплантацію без діагностики смерті мозку донора неможливо взагалі, тому її «необхідно запроваджувати в кожному відділенні інтенсивної терапії, в кожній лікарні». «Вона має проводитись рутинно в кожному відділенні інтенсивної терапії», - говорить посадовець.

Нагадаємо, 29 грудня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». У МОЗ інтенсивно працюють над створенням нормативно-правового забезпечення закону. За всі роки незалежності в Україні провели менше 2,5 тис. операцій з трансплантації органів, хоча наразі потреба – близько п’яти тисяч у рік.

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