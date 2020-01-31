Суд заблокував приватизацію «Центренерго»



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Приватизацію «Центренерго» призупинили

Компанія «Укрдонінвест» вимагає перезапустити конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій «Центренерго»

Фонду державного майна заборонили продовжувати процес продажу компанії «Центренерго». Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Києва.

Як випливає з матеріалів суду, компанія «Укрдонінвест» домагалася повторного забезпечення позову до Фонду держмайна у справі про приватизацію «Центренерго». Господарський суд задовольнив вимогу позивача.

«Вжити заходів щодо забезпечення позову ТОВ «Укрдонінвест» до ФДМ шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо здійснення приватизації ПАТ «Центренерго» до вступу в законну силу судового рішення за результатами розгляду справи по суті про визнання недійсним наказу ФДМ № 1572 від 13 грудня 2018 року», - говориться в рішенні.

За повідомленнями ЗМІ, компанія «Укрдонінвест» вимагає перезапустити конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій «Центренерго», щоб взяти в ньому участь.

21 січня у Фонді держмайна повідомили, що почали готувати процедуру приватизації Центренерго, зокрема відбір інвестиційного радника для приватизації.

«Центренерго» в 2018 році скоротило чистий прибуток в 3,8 рази (на 1 млрд 391,936 млн грн) порівняно з 2017 роком – до 499,127 млн грн, збільшивши чистий дохід на 32,9% (на 3 млрд 590,234 млн грн) – до 14 млрд 508,83 млн грн.

«Центренерго» експлуатує 23 блоки (18 – пиловугільних і 5 - газомазутних) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.

Центренерго — енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії на оптовий ринок. Частка компанії у загальному обсязі виробленої електроенергії країни складає 8%, а в обсязі виробленої теплової енергії — 18%. Приватизувати Центренерго планували ще наприкінці 2018 року, однак тоді цьому завадило оголошення воєнного стану, тому продаж компанії скасували.