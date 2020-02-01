Земельна реформа. У «Слузі народу» мають «сильну надію», що у лютому все вирішиться



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Микола Сольський говорить, що у «Слузі народу» також дехто був проти ринку землі

Домовленостей з іншими фракціями щодо голосування нема, проте головне, щоб був «максимум голосів «Слуги народу», - Сольський

Глава парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі Микола Сольський сподівається, що наступного місяця «земельний» законопроєкт «вийде до зали». Про це нардеп сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Сольського, хоча домовленості з іншими фракціями щодо голосування нема, проте головне, щоб був «максимум голосів нашої фракції («Слуги народу» - ред.) та інших конструктивних депутатів».

Парламентар запевнив, якби голосування за закон відбувалося у січні, «то голоси були б». «І за ці два тижні я не побачив нічого, щоб їхню кількість зменшило. Станом на сьогодні вважаю, що вони є», - переконує Сольський.

Нардеп підтвердив, що у «Слузі народу» також дехто був проти ринку землі, але зараз 90% фракції проголосують. «Емоції дещо вщухли, і вулиця, якщо помітили, тепер зовсім не та, якщо не брати суто політичні акції», - вважає голова земельного комітету.

Сольський сподівається, що опозиційні фракції, зокрема, «Європейська Солідарність» та «Голос» теж підтримають голосування за ринок землі. «Законопроєкт легко пояснюється, контролюється, гострі кути прибрані. Мені цікаво, як проголосують мажоритарники, бо деякі з них в своїх правках пропонували ще більшу концентрацію, ніж та, на якій ми зупинились (10 тис га)», - зауважив очільник парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

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