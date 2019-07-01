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    Двоє поліцейських потрапили під обстріл бойовиків на Донеччині

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    Двоє поліцейських потрапили під обстріл бойовиків на Донеччині

    За даними відомства, двоє поліцейських вком 41 і 47 років отримали контузію, пошкоджено службовий автомобіль

    Двоє співробітників поліції госпіталізовано в результаті обстрілу бойовиків патрульного автомобіля увечері 30 червня у Верхньоторецькому Ясинуватського району Донецької області. Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції в області.

    За даними відомства, двоє поліцейських вком 41 і 47 років отримали контузію, пошкоджено службовий автомобіль.

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    «Під час вечірнього патрулювання у Верхньоторецькому співробітники сектора реагування патрульної поліції Авдіївки потрапили під ворожий вогонь. Зараз двоє поліцейських перебувають у військовому госпіталі в Часовому Яру», - сказано в повідомленні.

    Розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, якщо він спричинив заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу.

    Як повідомлялось, 1 липня бойовики обстріляли автомобіль одного з підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) під час евакуації медиками пораненого в районі Водяного (Донецька область), внаслідок чого один військовослужбовець загинув, а ще двоє отримали поранення. Згодом стало відомо, що поранений військовий медик від отриманих травм помер.

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