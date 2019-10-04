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    Економіка та фінанси

    В Україну з початку року ввезли понад 300 тисяч вживаних авто

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    В Україну з початку року ввезли понад 300 тисяч вживаних авто

    Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця був Volkswagen Passat

    У вересні українці зареєстрували 23 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів, це в 3,2 раза більше, ніж всіх нових легкових авто за той же місяць, повідомляє Укравтопром.

    У порівнянні з вереснем минулого року реєстрації імпортованих легкових авто, що були в експлуатації, виросли на 126%, а їх частка на первинному ринку збільшилася з 60% до 76%.

    Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця був Volkswagen Passat. У вересні українці привезли і зареєстрували 1460 старих Пасатів.

    Другим став Renault Megane, минулого місяця на українські номери перейшли 1315 авто цієї моделі.

    На третьому місці Skoda Octavia з результатом 1203 розмитнених і зареєстрованих авто.

    Продовжує список Volkswagen Golf, в активі якого 912 реєстрацій.

    Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford Focus – 798 шт.

    Всього з початку року року українську прописку отримали 321,6 тис. ввезених з інших країн вживаних легкових автомобілів, що в 4,5 раза більше, ніж роком раніше.

    Нагадаємо, що ринок нових легкових автомобілів за той же період склав всього лише 61,7 тис. машин.

     

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