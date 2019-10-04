Електричний кросовер Tesla Model Y зняли на тестах



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Випробування електрокара на громадських дорогах свідчить про те, що американська марка вийшла на фінальний етап підготовки Model Y до старту продажів авто

Бюджетні кросовери повинні вийти на ринок в кінці 2020 року

Електричний кросовер Tesla Model Y вперше зняли на дорозі в Америці.

Відео з авто з'явилося на YouTube-каналі Cstreet2928.

Судячи з повідомлення під роликом, тестовий електрокар був захоплений на камеру побратима по компанії Tesla – електрокара Model 3.

Не відомо, чи випадково було зроблено відео, чи навмисно.

Випробування електрокара на громадських дорогах свідчить про те, що американська марка вийшла на фінальний етап підготовки Model Y до старту продажів авто.

Бюджетні кросовери, що були побудовані на базі Model 3, повинні вийти на ринок в кінці 2020 року.

Варто відзначити, що Model Y і раніше помічали на тестах, тим не менше останнім часом про електрокар нічого не було чутно.

Нагадаємо, що Tesla пропонують відкрити їхню мережу для «розважальних» електрокарів. Канадський стартап хоче заряджати свої гідроцикли і снігоходи на Supercharger.