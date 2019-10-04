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    Суспільство

    Більшість українців не хочуть легалізації грального бізнесу – опитування

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    Дослідження проводилося 27-30 вересня - Більшість українців не хочуть легалізації грального бізнесу – опитування
    Дослідження проводилося 27-30 вересня

    Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без жодних обмежень

    Майже 6-% українців проти легалізації грального бізнесу.

    Такі дані результатів опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг.

    Зазначається, що дослідження проводилося 27-30 вересня

    «Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без жодних обмежень, 27% – підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов», - повідомляють соціологи.

    Під час опитування жінки частіше від чоловіків відповідали, що не підтримують легалізацію грального бізнесу.

    Також проти легалізації частіше висловлювалися люди віком старше 51 року і малозабезпечені та бідні.

    Опитування проводили серед населення від 18 років і старше. Опитали 2000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

    Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук допускає надходження 2-2,5 млрд грн до держбюджету від легалізації грального бізнесу.

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