Більшість українців не хочуть легалізації грального бізнесу – опитування



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Дослідження проводилося 27-30 вересня

Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без жодних обмежень

Майже 6-% українців проти легалізації грального бізнесу.

Такі дані результатів опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг.

Зазначається, що дослідження проводилося 27-30 вересня

«Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без жодних обмежень, 27% – підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов», - повідомляють соціологи.

Під час опитування жінки частіше від чоловіків відповідали, що не підтримують легалізацію грального бізнесу.

Також проти легалізації частіше висловлювалися люди віком старше 51 року і малозабезпечені та бідні.

Опитування проводили серед населення від 18 років і старше. Опитали 2000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук допускає надходження 2-2,5 млрд грн до держбюджету від легалізації грального бізнесу.