Більшість українців не хочуть легалізації грального бізнесу – опитування
Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без жодних обмежень
Майже 6-% українців проти легалізації грального бізнесу.
Такі дані результатів опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг.
Зазначається, що дослідження проводилося 27-30 вересня
«Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без жодних обмежень, 27% – підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов», - повідомляють соціологи.
Під час опитування жінки частіше від чоловіків відповідали, що не підтримують легалізацію грального бізнесу.
Також проти легалізації частіше висловлювалися люди віком старше 51 року і малозабезпечені та бідні.
Опитування проводили серед населення від 18 років і старше. Опитали 2000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук допускає надходження 2-2,5 млрд грн до держбюджету від легалізації грального бізнесу.