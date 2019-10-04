Уряд Гончарука порахував, що для покращення життя українців треба знайти ще 140-150 млрд грн



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Прем'єрміністр Олексій Гончарук розказав, як покращити життя в Україні

За словами очільника уряду, наразі в Україні понад 10 млн українців живуть за межею бідності

На покращення рівня життя українців уже зараз необхідно додатково 140-150 млрд грн. Про це заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук під час презентації проекту Програми дій уряду в парламенті.

«На те, щоб просто зараз забезпечити наших громадян достойним рівнем доходу, треба було б витратити приблизно 140-150 млрд грн. Ці гроші неможливо одразу знайти в бюджеті», - зазначив Гончарук.

За його словами, наразі в Україні понад 10 млн українців живуть за межею бідності й має менше навіть нинішнього прожиткового мінімуму.

При цьому, він додав, що уряд буде працювати над тим, щоб протягом наступних 5 років досягнути підвищення рівня життя громадян.

Як відомо, сьогодні, 4 жовтня, Кабмін презентує у Раді Програму дій уряду.

29 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» та з'явився текст самого документа.

Зазначимо, якщо програма буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.