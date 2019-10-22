В Укрзалізниці стверджують, що ремонт і розвиток інфраструктури потребує 108 млрд грн на рік



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Укрзалізниця – це єдина компанія в Європі, а радше у світі, яка сплачує податок на землю, що знаходиться під інфраструктурою - Ремігіуш Пашкевич

Сьогодні у нас приблизно 5 000 км базової мережі характеризуються простроченим зношенням і потребують реконструкції - член правління АТ «Укрзалізниця»

Член правління АТ «Укрзалізниця» Ремігіуш Пашкевич стверджує, що для утримання залізничної інфраструктури та її подальшого розвитку необхідно приблизно 108 млрд грн на рік.

Про це він повідомив в інтерв’ю проєкту «12 облич стратегії Укрзалізниці».

За його словами, сьогодні інфраструктура потребує той рівень CAPEX, що дозволить на базовій мережі – близько 19 000 км – відновити технологічні параметри інфраструктури.

«Сьогодні у нас приблизно 5 000 км базової мережі характеризуються простроченим зношенням і потребують реконструкції. Додайте до цього ще й інвестиції в автоматизацію залізниці», – зазначив Пашкевич.

Для порівняння: інфраструктурна мережа Польщі, що майже еквівалентна Україні, але знаходиться у значно кращому стані, потребує $3,5 млрд (близько 88 млрд грн).

Крім того, член правління нагадав, що Укрзалізниця – це єдина компанія в Європі, а радше у світі, яка сплачує податок на землю, що знаходиться під інфраструктурою.

«Це абсурд. Податок на землю під інфраструктурою повинен бути «нуль», і це має бути закріплено на законодавчому рівні. Ми комунікуємо з цього приводу з представниками політичного істеблішменту, пояснюємо нашу позицію. Більше того, ми готові кошти, що сплачуються як податок на землю до місцевих бюджетів, у пропорції 1:1 спрямувати на розвиток інфраструктури», – зауважив Ремігіуш Пашкевич.