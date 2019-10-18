«Укрзалізницю» повернули зі сфери управління Мінекономіки до сфери Мінінфраструктури



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За словами міністра інфраструктури, реформа «Укрзалізниці», яка мала початися ще три роки тому, нарешті відбудеться

Кабінет міністрів повернув акціонерне товариство «Укрзалізниця» зі сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до сфери управління Міністерства інфраструктури. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

«Рішенням уряду «Укрзалізницю» повернули до сфери управління Міністерства інфраструктури. Спасибі прем'єрміністру Олексію Гончаруку за підтримку в подоланні наслідків дивних коаліційних домовленостей попереднього уряду», - написав він.

За словами міністра інфраструктури, реформа «Укрзалізниці», яка мала початися ще три роки тому, нарешті відбудеться.

«Укрзалізницю» буде розділено на оператора інфраструктури, вантажного перевізника і пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною.

Криклій додав, що також буде створено конкурентний ринок залізничних перевезень і забезпечений рівноправний доступ до залізничної інфраструктури.

Для цього потрібен новий закон про залізничний транспорт і Мінінфраструктури розраховує на підтримку парламенту в цьому питанні.

Також у планах міністерства модернізація залізничної інфраструктури та оновлення парку пасажирських вагонів і локомотивів.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціювало передачу акціонерного товариства «Укрзалізниця» зі сфери підпорядкування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до своєї сфери підпорядкування.

На початку 2017 року Кабінет Міністрів передав «Укрзалізницю» в своє підпорядкування з метою підвищення ефективності управління компанією.