Керівник Укрзалізниці заявив, що компанія стала лідером рейтингу інфраструктури України



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Цьогорічна позиція в рейтингу — сигнал як для інвесторів, так і для головного акціонера Укрзалізниці — держави - Кравцов

Україна посіла 57 місце у світі за розвитком інфраструктури завдяки показникам розвитку залізниці, - Кравцов

Глобальний рейтинг World Economic Forum присвоїв Україні 57 місце у світі за розвитком інфраструктури.

Про це розповів у Facebook голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Кравцов зазначив, що таку позицію у світовому рейтингу здебільшого забезпечили показники розвитку залізниці, що випередила автодорожній, авіаційний та морський транспорт України.

Керівник Укрзалізниці підкреслив, що залізнична галузь має потужний інвестиційний потенціал. «Вклавши у залізницю кошти, співставні з фінансуванням автодорожньої галузі у 2017-2019 рр., а це близько $5 млрд, у найближчі 3-5 років будемо в ТОП-20 «залізничних» країн світу», — розповів Євген Кравцов.

Крім того, керівник компанії зауважив, що цьогорічна позиція в рейтингу — сигнал як для інвесторів, так і для головного акціонера Укрзалізниці — держави.

«І саме на залучення приватних та державних інвестицій спрямована наша стратегія розвитку на найближчі 5 років», — підкреслив Євген Кравцов.

Як повідомлялося, Україна в 2019 році погіршила позиції в рейтингу World Economic Forum глобальної конкурентоспроможності. За рік опустилася в списку на дві позиції і посіла 85-е місце.

Найвищими показниками виявилися такі:

Інфраструктура – 70 балів.

Освіта, навички, вміння – 70 балів.

Здоров’я населення – 66 балів.

А найгіршими, на думку експертів, у нашої країни були такі:

Інноваційний потенціал – 40 балів з 100.

Фінансова система – 42 бали.

Робота інституцій – 48 балів.

До п’ятірки лідерів за показником увійшли такі країни:

1 місце – Сінгапур.

2 місце – США.

3 місце – Гонконг.

4 місце – Нідерланди.

5 місце – Швейцарія.

Замикають список Конго, Ємен і Чад.

Країни БРІКС (група з п’яти країн: Бразилії, Росії, Індії, КНР і ПАР) розмістилися так:

Китай – 28 місце (як і роком раніше).

ПАР – 60-е (в 2018-му – 67-е).

Індія – 68-е місце (роком раніше – 58-е).

Бразилія – 71 місце (за рік піднялася на одну позицію).

Росія – 43-є місце, як і до цього.