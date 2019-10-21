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    Економіка та фінанси

    Керівник Укрзалізниці заявив, що компанія стала лідером рейтингу інфраструктури України

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    Цьогорічна позиція в рейтингу &mdash; сигнал як для інвесторів, так і для головного акціонера Укрзалізниці &mdash; держави - Кравцов - Керівник Укрзалізниці заявив, що компанія стала лідером рейтингу інфраструктури України
    Цьогорічна позиція в рейтингу — сигнал як для інвесторів, так і для головного акціонера Укрзалізниці — держави - Кравцов

    Україна посіла 57 місце у світі за розвитком інфраструктури завдяки показникам розвитку залізниці, - Кравцов

    Глобальний рейтинг World Economic Forum присвоїв Україні 57 місце у світі за розвитком інфраструктури. 

    Про це розповів у Facebook голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

    Кравцов зазначив, що таку позицію у світовому рейтингу здебільшого забезпечили показники розвитку залізниці, що випередила автодорожній, авіаційний та морський транспорт України.

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    Керівник Укрзалізниці підкреслив, що залізнична галузь має потужний інвестиційний потенціал. «Вклавши у залізницю кошти, співставні з фінансуванням автодорожньої галузі у 2017-2019 рр., а це близько $5 млрд, у найближчі 3-5 років будемо в ТОП-20 «залізничних» країн світу», — розповів Євген Кравцов.

    Крім того, керівник компанії зауважив, що цьогорічна позиція в рейтингу — сигнал як для інвесторів, так і для головного акціонера Укрзалізниці — держави.

    «І саме на залучення приватних та державних інвестицій спрямована наша стратегія розвитку на найближчі 5 років», — підкреслив Євген Кравцов.

    Як повідомлялося, Україна в 2019 році погіршила позиції в рейтингу World Economic Forum глобальної конкурентоспроможності. За рік опустилася в списку на дві позиції і посіла 85-е місце.

    Найвищими показниками виявилися такі:

    Інфраструктура – 70 балів.

    Освіта, навички, вміння – 70 балів.

    Здоров’я населення – 66 балів.

    А найгіршими, на думку експертів, у нашої країни були такі:

    Інноваційний потенціал – 40 балів з 100.

    Фінансова система – 42 бали.

    Робота інституцій – 48 балів.

    До п’ятірки лідерів за показником увійшли такі країни:

    1 місце – Сінгапур.

    2 місце – США.

    3 місце – Гонконг.

    4 місце – Нідерланди.

    5 місце – Швейцарія.

    Замикають список Конго, Ємен і Чад.

    Країни БРІКС (група з п’яти країн: Бразилії, Росії, Індії, КНР і ПАР) розмістилися так:

    Китай – 28 місце (як і роком раніше).
    ПАР – 60-е (в 2018-му – 67-е).
    Індія – 68-е місце (роком раніше – 58-е).
    Бразилія – 71 місце (за рік піднялася на одну позицію).
    Росія – 43-є місце, як і до цього.

    Укрзалізниця
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