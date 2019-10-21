Керівник Укрзалізниці заявив, що компанія стала лідером рейтингу інфраструктури України
Україна посіла 57 місце у світі за розвитком інфраструктури завдяки показникам розвитку залізниці, - Кравцов
Глобальний рейтинг World Economic Forum присвоїв Україні 57 місце у світі за розвитком інфраструктури.
Про це розповів у Facebook голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
Кравцов зазначив, що таку позицію у світовому рейтингу здебільшого забезпечили показники розвитку залізниці, що випередила автодорожній, авіаційний та морський транспорт України.
Керівник Укрзалізниці підкреслив, що залізнична галузь має потужний інвестиційний потенціал. «Вклавши у залізницю кошти, співставні з фінансуванням автодорожньої галузі у 2017-2019 рр., а це близько $5 млрд, у найближчі 3-5 років будемо в ТОП-20 «залізничних» країн світу», — розповів Євген Кравцов.
Крім того, керівник компанії зауважив, що цьогорічна позиція в рейтингу — сигнал як для інвесторів, так і для головного акціонера Укрзалізниці — держави.
«І саме на залучення приватних та державних інвестицій спрямована наша стратегія розвитку на найближчі 5 років», — підкреслив Євген Кравцов.
Як повідомлялося, Україна в 2019 році погіршила позиції в рейтингу World Economic Forum глобальної конкурентоспроможності. За рік опустилася в списку на дві позиції і посіла 85-е місце.
Найвищими показниками виявилися такі:
Інфраструктура – 70 балів.
Освіта, навички, вміння – 70 балів.
Здоров’я населення – 66 балів.
А найгіршими, на думку експертів, у нашої країни були такі:
Інноваційний потенціал – 40 балів з 100.
Фінансова система – 42 бали.
Робота інституцій – 48 балів.
До п’ятірки лідерів за показником увійшли такі країни:
1 місце – Сінгапур.
2 місце – США.
3 місце – Гонконг.
4 місце – Нідерланди.
5 місце – Швейцарія.
Замикають список Конго, Ємен і Чад.
Країни БРІКС (група з п’яти країн: Бразилії, Росії, Індії, КНР і ПАР) розмістилися так:
Китай – 28 місце (як і роком раніше).
ПАР – 60-е (в 2018-му – 67-е).
Індія – 68-е місце (роком раніше – 58-е).
Бразилія – 71 місце (за рік піднялася на одну позицію).
Росія – 43-є місце, як і до цього.