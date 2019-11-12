В Україні вирішили «вимірювати» ефективність науковців



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Наразі «індекс» запустять у тестовому режимі

12 листопада презентуватимуть «Відкритий індекс цитування» науковців

В Україні будуть оцінювати ефективність науковців і їхній вплив на галузь, якою вони займаються. Для цього, сьогодні, 12 листопада презентуватимуть «Відкритий індекс цитування» науковців.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske заявив перший заступник міністра освіти та науки Юрій Полюхович.

«Як оцінити вплив науковця на галузь, якої він займається? Потрібна індексація його наукових робіт. У всьому світі існують науково-метричні індекси», — пояснив Полюхович.

Водночас, заступник міністра зауважив, що наразі «індекс» запустять у тестовому режимі.

«Нам потрібна допомога суспільства в цілому, в першу чергу науковців, щоб вдосконалити це, але такий індекс буде. Він вже створений. Має бути машинна оцінка того, що роблять науковці, яка показує ефективність», — наголосив урядовець.

За його словами, в Україні такий «індекс» потрібен, оскільки іноземні аналоги «не дуже враховують гуманітарну сферу».

«Там, на жаль, засилля плагіату і академічної недоброчесності. Біда з медичними науками. Хто захоче лікуватися у лікаря, який має статус кандидата чи доктора наук в медицині, який списав дисертацію 20-30 років тому?», — заявив Полюхович.

