Лікарі вставили у мозок людини імпланти, щоб допомогти боротися з наркотичною залежністю

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Команда лікарів та психологів будуть спостерігати за подальшими змінами в мозку пацієнта протягом 2 років

У лікарні Університету Західної Вірджинії провели першу у світі операцію, під час якої до мозку пацієнта вставили імпланти, що мають допомогти боротися з наркотичною залежністю.

Як зазначає BBC, у черзі на операцію ще троє пацієнтів.

Перед операцією чоловіку просканували мозок. Потім лікарі зробили невеликий отвір у черепі пацієнта, щоб вставити туди електрод діаметром 1 міліметр. Пристрій помістили в ту частину мозку, яка регулює такі імпульси, як звикання та самоконтроль.

Під ключицю вставили батарею, від якої працює електрод. Команда лікарів та психологів будуть спостерігати за подальшими змінами в мозку пацієнта протягом 2 років.

Цей метод лікування називається глибока стимуляція головного мозку. У США його застосовують для лікування хворобу Паркінсона, епілепсії та обсесивно-компульсивного розладу. Але його вперше дозволили використати для лікування наркотичної залежності. За даними видання, близько 180 тисяч людей по всьому світу мають такі імпланти.

Головний лікар університетського медзакладу Алі Резай зазначив, що імпланти не потрібно використовувати для більшості людей.

«Це лікування призначене для тих, на кого не подіяли будь-які інші методи лікування: медикаментозні, поведінкова терапія чи соціальне втручання», — додав лікар.