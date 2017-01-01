В уряді придумали, як зупинити виїзд українців за кордон

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко каже, що зарплата у 16 тисяч гривень буде зупиняти потенційних мігрантів

Трудова міграція – одна з найбільших загроз для держави після військової агресії. Військові дії на сході відволікли на захист держави 250 тисяч абсолютно працездатного населення. Ця кількість людей пішла з реального промислового сектору. Про це наголосив віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко каже, що зарплата у 16 тисяч гривень буде зупиняти потенційних мігрантів

Трудова міграція – одна з найбільших загроз для держави після військової агресії. Військові дії на сході відволікли на захист держави 250 тисяч абсолютно працездатного населення. Ця кількість людей пішла з реального промислового сектору. Про це наголосив віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко в інтерв’ю «Лівому берегу», яке цитує прес-служба уряду.

Серед інших ризиків він зауважив, що будівництво нових підприємств в країнах Східної Європи наразі безпосередньо розраховано на трудову міграцію з України.

«Давайте подивимося на структуру, хто їде. По-перше, це молодь, яка шукає кращої освіти. Трудова міграція серед молоді – це реальність. Повертаємося до регіонального розвитку, інфраструктури. Ми не втримаємо людей будь-якою зарплатнею, якщо немає нормальної дорожньої і соціальної інфраструктури, дитячих садків, шкіл. Це вимагає часу, але ми займаємось цим дуже серйозно», - зазначив Геннадій Зубко.

Він навів два чинники вирішення цієї проблеми – створення соціальної інфраструктури та залучення інвестицій для малого і середнього бізнесу.

«Офіційні цифри щодо працюючих українців за кордоном ми орієнтовно можемо помножити на п’ять, тільки в Польщі працює понад мільйон. Невелика різниця у зарплаті в Україні порівняно з європейською дасть можливість нікуди не їхати. Працівник, який їде до Польщі, отримує зарплату – ‎800-1000 євро, або 25-30 тисяч грн. Але має додаткові витрати на житло, транспорт, тощо. Вважаємо, якщо в середньому зарплата підніметься до 16 тисяч гривень, це дасть можливість втримувати людей в Україні», - наголосив Геннадій Зубко.

Він зазначив на важливості правильно усвідомлювати потенціал трудових ресурсів в Україні, зокрема щодо підвищення рівня інклюзії для людей з інвалідністю.