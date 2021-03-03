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    Економіка та фінанси

    В «зеленій» енергетиці України немає підстав для монопольних зловживань, – АМКУ

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    За словами Піщанської, ситуація в секторі відновлюваної енергетики наразі не має причин для початку будь яких розслідувань чи перевірок з боку АМКУ. - В «зеленій» енергетиці України немає підстав для монопольних зловживань, – АМКУ
    За словами Піщанської, ситуація в секторі відновлюваної енергетики наразі не має причин для початку будь яких розслідувань чи перевірок з боку АМКУ.

    Піщанська уточнила, що на сьогодні не має даних про змову на ринку енергетики «зеленими» виробниками

    Антимонопольний комітет України заявляє про відсутність підстав для будь яких перевірок в секторі «зеленої» енергетики України через те, що її частка на енергетичному ринку країни дуже мізерна.

    Про це заявила голова АМКУ Ольга Піщанська в інтерв’ю «Першому діловому телеканалу».

    «Ми маємо оцінювати дії згідно впливу на конкуренцію. На сьогоднішній день частка «зеленої» енергетики – це 8%. І згідно прогнозів НКРЕКП в 2021 році очікується 19%. І це ще не є тією часткою, щодо якої можна сказати що значна ринкова влада, чи монопольне становище», - сказала Піщанська.

    За її словами, ситуація в секторі відновлюваної енергетики наразі не має причин для початку будь яких розслідувань чи перевірок з боку АМКУ.

    Піщанська уточнила, що на сьогодні не має даних ані про перевищення «зеленими» виробниками порогу в 35%, ні про їх змову на ринку енергетики.

    «Тому, ми маємо розділяти питання які відносяться до сфери антиконкурентного законодавства, і які відносяться до інших сфер», – сказала вона.

    Раніше Українська вітроенергетична асоціація повідомляла, що певні громадські організації поширюють неправдиву інформацію щодо «зеленої» енергетики, а також намагаються втягти АМКУ в лобіювання інтересів підприємств, які прагнуть отримувати струм на пільгових умовах та мати надприбутки за здійснення махінацій на ринку електричної енергії.

    Теги: НКРЕКП Антимонопольний комітет струм
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