В «зеленій» енергетиці України немає підстав для монопольних зловживань, – АМКУ

За словами Піщанської, ситуація в секторі відновлюваної енергетики наразі не має причин для початку будь яких розслідувань чи перевірок з боку АМКУ.

Піщанська уточнила, що на сьогодні не має даних про змову на ринку енергетики «зеленими» виробниками

Антимонопольний комітет України заявляє про відсутність підстав для будь яких перевірок в секторі «зеленої» енергетики України через те, що її частка на енергетичному ринку країни дуже мізерна.

Про це заявила голова АМКУ Ольга Піщанська в інтерв’ю «Першому діловому телеканалу».

«Ми маємо оцінювати дії згідно впливу на конкуренцію. На сьогоднішній день частка «зеленої» енергетики – це 8%. І згідно прогнозів НКРЕКП в 2021 році очікується 19%. І це ще не є тією часткою, щодо якої можна сказати що значна ринкова влада, чи монопольне становище», - сказала Піщанська.

За її словами, ситуація в секторі відновлюваної енергетики наразі не має причин для початку будь яких розслідувань чи перевірок з боку АМКУ.

Піщанська уточнила, що на сьогодні не має даних ані про перевищення «зеленими» виробниками порогу в 35%, ні про їх змову на ринку енергетики.

«Тому, ми маємо розділяти питання які відносяться до сфери антиконкурентного законодавства, і які відносяться до інших сфер», – сказала вона.

Раніше Українська вітроенергетична асоціація повідомляла, що певні громадські організації поширюють неправдиву інформацію щодо «зеленої» енергетики, а також намагаються втягти АМКУ в лобіювання інтересів підприємств, які прагнуть отримувати струм на пільгових умовах та мати надприбутки за здійснення махінацій на ринку електричної енергії.