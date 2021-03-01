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    Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі

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    Тимошенко закликала розпочати розслідування стосовно імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі - Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі
    Тимошенко закликала розпочати розслідування стосовно імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі

    За словами Тимошенко, з початку року Україна заплатила Росії і Білорусі 850 млн грн за імпорт електроенергії

    Фракція «Батьківщина» вимагає невідкладно внести на розгляд Верховної Ради проект закону про заборону імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі.

    Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявила лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

    «Заводять зараз електроенергію з Білорусі і з Росії на корупційній основі, а наші енергоблоки зупиняють. Саме тому ми внесли законопроект №3739, де ми вимагаємо припинити імпорт електроенергії на території України і підняти власну енергетику, власні потужності по генерації електроенергії, включити всі блоки атомних електростанцій і забезпечити Україну дешевою електроенергією», – заявила Тимошенко.

    Вона також закликала негайно розпочати розслідування стосовно імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі.

    «Я звертаюся зараз до Служби безпеки України, до Ради Національної безпеки і оборони – негайно розслідувати імпорт білоруської і російської електроенергії в Україну, тому що це прямо загрожує національній безпеці України», – заявила Тимошенко.

    За її словами, з початку року Україна заплатила Росії і Білорусі 850 млн грн за імпорт електроенергії.

    Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.

    Теги: Білорусь Росія Юлія Тимошенко Батьківщина імпорт струм
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