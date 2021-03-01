Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі

За словами Тимошенко, з початку року Україна заплатила Росії і Білорусі 850 млн грн за імпорт електроенергії

Фракція «Батьківщина» вимагає невідкладно внести на розгляд Верховної Ради проект закону про заборону імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявила лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Заводять зараз електроенергію з Білорусі і з Росії на корупційній основі, а наші енергоблоки зупиняють. Саме тому ми внесли законопроект №3739, де ми вимагаємо припинити імпорт електроенергії на території України і підняти власну енергетику, власні потужності по генерації електроенергії, включити всі блоки атомних електростанцій і забезпечити Україну дешевою електроенергією», – заявила Тимошенко.

Вона також закликала негайно розпочати розслідування стосовно імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі.

«Я звертаюся зараз до Служби безпеки України, до Ради Національної безпеки і оборони – негайно розслідувати імпорт білоруської і російської електроенергії в Україну, тому що це прямо загрожує національній безпеці України», – заявила Тимошенко.

За її словами, з початку року Україна заплатила Росії і Білорусі 850 млн грн за імпорт електроенергії.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.