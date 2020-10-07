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    СБУ вигнала з України двох іноземців, які вербували українців до лав екстремістів

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    СБУ вигнала з України двох іноземців, які вербували українців до лав екстремістів
    Фото: СБУ

    Іноземці намагалися вступити в один з українських військових підрозділів для отримання бойового досвіду

    Члени міжнародного неонацистського угруповання прибули в Україну для вербування людей. Їх депортували і заборонили в'їзд в країну.

    Про це повідомляє Служба безпеки України.

    Наголошується, що прибулі в Україну двоє екстремістів хотіли вербувати українців в Харкові, Львові та Києві. Їх метою було створення в країні осередку міжнародної угруповання.

    В рамках процесу іноземці намагалися вступити в один з українських військових підрозділів для отримання бойового досвіду, який вони хотіли використовувати у своїй діяльності. Також неонацисти поширювали в спільнотах в соцмережах відеоролик, в якому пропагували неонацизм і закликали до скоєння тяжких злочинів, зокрема вбивств і терактів.

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    СБУ вигнала з України двох іноземців, які вербували українців до лав екстремістів
    СБУ вигнала з України двох іноземців, які вербували українців до лав екстремістів
    СБУ вигнала з України двох іноземців, які вербували українців до лав екстремістів

    Відомо, що організація причетна до терористичних проявів на расовому ґрунті з використанням саморобних вибухових пристроїв у різних країнах.

    За підсумками розслідування СБУ вирішила депортувати екстремістів в країну, з якої вони прибули із забороною в'їзду в Україну на три роки.

     

    СБУ іноземці розслідування
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