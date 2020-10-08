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    СБУ просить Google та Apple прибрати «ВКонтакте» з магазинів додатків

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    СБУ просить Google та Apple прибрати «ВКонтакте» з магазинів додатків

    Йдеться про те, щоб прибрати російську соцмережу «ВКонтакте» з магазинів додатків Play Market та App Store

    Служба безпеки України просить Google та Apple привести свою діяльність у відповідність із національним законодавством. Йдеться про те, щоб прибрати російську соцмережу «ВКонтакте» з магазинів додатків Play Market та App Store.

    Про це повідомляє СБУ на запит «Укрінформу».

    Також у службі запевнили, що більшість інтернет-провайдерів дотримують блокування російських соцмереж «ВКонтакте», відповідно до рішення РНБО. Проте ж компанії, які в обхід блокуванню дозволяють користуватися соцмережею через мобільні додатки.

    Саме тому СБУ звернулася до Google та Apple, щоб вони привели свою діяльність у відповідність із національним законодавством та прибрали додатки, щодо яких введені санкції.

    Водночас у службі кажуть, що санкційне законодавство України має недоліки. Наприклад, немає порядку притягнення до відповідальності за нівелювання чи обхід санкцій.

    Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України від 15.05.2017 № 133 було уведене в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким заборонялась робота російських соцмереж, електронних пошт та сервісів в державі.

    14 травня 2020 року указом президента України Володимира Зеленського №184 ці санкції було продовжено.

    Нещодавно російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому соцмережею тепер можна користуватися «без обмежень».

    Також повідомлялося, що поліція візьме на облік українських користувачів «ВКонтакте».

    Українські спеціалісти з кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами для напрацювання заходів щодо блокування додатку «ВКонтакте» на території України.

     

    Росія СБУ Google санкції пропаганда Вконтакте соціальні мережі Apple
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