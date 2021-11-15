Окремі церкви поширюють антивакцинаторські настрої. Уряд визнав проблему

На відміну від інших церков, у РПЦ відмовилися від обов'язкової вакцинації для священників

Кузін: «Чому окремі церкви не рятують своїх вірян від напасті, а прискорюють їхню зустріч з Богом?»

Більшість релігійних конфесій в Україні охоче йдуть на співпрацю з МОЗ щодо вакцинації населення, і лише Московський патріархат поширює антивакцинаторські настрої. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Ми помічаємо цю тенденцію (з поширенням антивакцинаторських настроїв), яка стосується Московського патріархату. Основний фокус, який є зараз в Міністерстві охорони здоров’я, – це прицільна робота зі Всеукраїнською радою церков. Уже виходила спільна заява цієї організації з МОЗ щодо необхідності вакцинації. Було декілька раундів звернень очільників і представників різних конфесій до своїх вірян щодо вакцинації. Почали запускатися центри вакцинації у самих церквах, наприклад, в УГКЦ. Тобто інші конфесії максимально долучаються до цієї кампанії, у тому числі у віддалених селах. Є пілотні проєкти: саме церкви у регіонах допомагають у тому числі під час розслідування спалахів коронавірусної хвороби. Якщо говорити стосовно Московського патріархату, то ми бачимо проблеми з ними в комунікації. Це актуальне і проблемне питання для нас», – наголосив Кузін.

Головний санлікар також зазначив, що більшість представників релігійних конфесій зацікавлені у поширенні просвітницької інформації щодо щеплення серед вірян. «Рада Церков часто просить надавати їм регулярно матеріали для орієнтування вірян: зокрема інформацію, куди звертатися, як звертатися. Віряни доволі часто запитують про оновлену доказову базу ефективності вакцин або їх склад», – зазначив Кузін.

Як повідомлялося, російська православна церква (РПЦ) не буде зобов'язувати священників щепитися від коронавірусу. Про відмову від обов'язкової вакцинації повідомив глава синодального Відділу у взаєминах церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

Раніше головний санлікар поскаржився на комунікацію з Московською церквою щодо вакцинації.

До слова, у Нижньовербізькій об'єднаній територіальній громаді, населення якої налічує 13,1 тис. людей, наразі вакцинувалися лише 3% мешканців через те, що священники казали, що в церкві хвороби не пристають.