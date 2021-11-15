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    Міністр енергетики представив нового керівника «ГарПока» Вадима Улиду

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    Міністр енергетики Герман Галущенко&nbsp;представив колективу підприємства &laquo;Гарантований покупець&raquo; нового керівника&nbsp;&ndash; Вадима Улиду - Міністр енергетики представив нового керівника «ГарПока» Вадима Улиду
    Міністр енергетики Герман Галущенко представив колективу підприємства «Гарантований покупець» нового керівника – Вадима Улиду
    фото: Міністерство енергетики України

    Звільнений керівник «ГарПоку» звернувся до НАБУ і заявив про тиск влади

    Сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко представив колективу виконувача обов'язків директора державного підприємства «Гарантований покупець» Вадима Улиду, призначеного Кабінетом міністрів на засіданні 13 листопада. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

    «Першим завданням виконувача обов’язків керівника підприємства буде забезпечення термінових виплат виробникам «зеленої» електроенергії коштів, отриманих від продажу «Укренерго» зелених облігації. Україна виконує свої зобов’язання перед інвесторами та сумлінно гасить борги, як і було обіцяно. Держава доводить, що є надійним партнером для бізнеса», – наголосив Галущенко.

    Водночас сьогодні на засіданні уряду Міненерго ініціюватиме створення міжвідомчої комісії, яка аналізуватиме діяльність держпідприємства у сфері продажу електроенергії, що ймовірно призвела до збитків підприємства та зменшення відсотку розрахунків з інвесторами у зелену енергетику.

    «Ще раз хочу наголосити, що кошти, отримані «Укренерго» з продажу «зелених» облігацій, будуть використані виключно для виплат на «зелену» енергетику, як це прописано у рішенні Уряду», – зазначив міністр.

    Напередодні вже колишній керівник «ГарПоку» звернувся до НАБУ через вимоги уряду не платити борги «зеленим» інвесторам. «Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства. На мою адресу надходять погрози і залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам зеленої енергії», – ідеться в повідомленні.

    За його словами, посадові особи уряду в телефонному режимі намагалися втрутитися в господарську діяльність державного підприємства.

    Як повідомлялося, на початку листопада президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів до України.

    Читайте також: Кабмін звільнив керівника «ГарПоку» і заблокував виплату боргів «зеленим» інвесторам
    Теги: Кабмін міністр НАБУ Міненерго кадрові зміни Укренерго Герман Галущенко
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    Міністр енергетики представив нового керівника «ГарПока» Вадима Улиду