Від введення мита на імпорт кабелів постраждають споживачі електроенергії та телеком-послуг, – експерт

«Оператори систем розподілу на одні і ті ж роботи матимуть витрачати більше на 23,5%», – заявив Візір

Експерт ГС «Розумні електромережі України» повідомив, що наразі в Мінекономрозвитку запропонували ввести мито в розмірі 23,5% на імпорт кабельної продукції. На його думку цей крок негативно позначиться на діяльності операторів системи розподілу та мобільних операторів, оскільки вони є найбільшими споживачами кабелів в Україні. А отже – на пересічних українцях, що будуть чекати очікуваного підвищення якості послуг значно довше.

«Якщо введення мита на імпорт кабелю буде реалізовано, в першу чергу постраждають всі без виключення споживачі послуг (електроенергії та телекому) та ті, хто покращує для них інфраструктуру – телекомунікаційну чи енергетичну. Тому що, зокрема, оператори систем розподілу на одні і ті ж роботи матимуть витрачати більше на 23,5%», – заявив Візір.

Серед негативних наслідків експерт бачить зменшення коштів, що будуть витрачати оператори системи розподілу на оновлення мереж: «Кошти, що можуть бути витрачені на мережі ОСР чітко визначені регулятором в інвестиційній програмі. Витратити більше, ніж в інвестпрограмі вони не можуть. Тому доведеться зменшувати кількість робіт з модернізації, а значить кращих мереж доведеться чекати довше».

В разі якщо закладати додаткову вартість мита в інвестиційну програму, щоб компенсувати зростання вартості матеріалів – зросте тариф для споживачів електроенергії. А також зросте вартість приєднань до електромереж. Адже, щоб приєднати нового клієнта до електромереж необхідно розбудовувати їх інфраструктуру, що закладається у вартість приєднання.

«Все це в підсумку нівелює позитивний ефект від впровадження стимулюючого регулювання. Адже збільшення об’ємів інвестиційних програм в середньому на 30% в істотній частині доведеться спрямувати на перекриття збільшення вартості матеріалів для оновлення мереж», – підкреслює Візір.

Разом з тим, екперт переконаний, що відмовитись від кабелів іноземного виробництва підприємства не зможуть, тому що українські підприємства поки не виробляють ані достатньо продукції для того, щоб покрити всю потребу галузей, ані всіх необхідних типів кабелів.

На його думку, від рішення про введення мита на імпорт кабельної продукцї виграють тільки найбільші виробники кабелю «Одесакабель» і «Південькабель». Адже зможуть підняти ціну на свою продукцію орієнтовно до рівня імпортного з урахування мита.

«Цікаво, Мінекономрозвитку та Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі детально зважила всі аспекти рішення про введення мита та переконалися, що рішення на користь одних підприємств в даному випадку приносить непоправну шкоду іншим підприємствам та їх споживачам?», – зазначив Візір.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація та Американська торгова палата вже висловились проти введення мита на імпорт кабельної продукції. На їх думку від цього постраждають оператори систем розподілу та мобільні оператори.