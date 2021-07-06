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    Економіка та фінанси

    Відмова Нафтогазу від закупівель ProZorro викликає занепокоєння, – експерт

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    Оголошений раніше АТ &laquo;Укргазвидобування&raquo; тендер на закупівлю бурильних труб планується завершиться 7 липня 2021 року - Відмова Нафтогазу від закупівель ProZorro викликає занепокоєння, – експерт
    Оголошений раніше АТ «Укргазвидобування» тендер на закупівлю бурильних труб планується завершиться 7 липня 2021 року

    «Ідея щодо нібито нейтральних менеджерів може отримати оглушливий удар»

    Схоже, ідея залучення іноземців до наглядових рад і правління українських держкомпаній з тріском провалюється

    Так політолог Микола Давидюк прокоментував ситуацію навколо відмови НАК «Нафтогаз України» від закупівель обладнання через систему «Прозорро».

    «Відмова «Нафтогазу» від закупівель через «Прозорро» – дуже тривожний сигнал. У минулому році за звинуваченням у корупції затримали колишнього голову «Укравтодору», поляка Славоміра Новака, а тепер скандал не меншого масштабу назріває в НАК «Нафтогаз України». Нібито хтось із директорів-іноземців розпорядився вивести тендер по закупівлі бурильних труб для компанії «Укргазвидобування», яка входить до групи «Нафтогаз», із системи «Прозорро». Злі язики і телеграм-канали пов'язують те, що відбувається з директором по трансформаційних процесах НАКу, громадянином Нідерландів Отто Ватерландером. Сам тендер ще не завершений, результати, як очікується, будуть оголошені в кінці цього тижня, але сам факт обходу «Прозорро» – вже очевидний. Якщо чутки про причетність іноземця до сумнівного рішення підтвердяться, це буде оглушливим ударом по ідеї нібито нейтральних менеджерів, якими в керівництві великих державних компаній повинні бути іноземці. Оскільки приховати відмову НАКу від закупівель через «Прозорро» вже не вдалося, цим інцидентом вже найближчим часом напевно зацікавляться антикорупційні органи», – зазначив політолог.

    Оголошений раніше АТ «Укргазвидобування» тендер на закупівлю бурильних труб планується завершиться 7 липня 2021 року.

    Нагадаємо, журналісти розповіли про повернення в «Укргазвидобуванні» до старих схем.

    Джерело: depo.ua

    Теги: Укргазвидобування Нафтогаз України скандал тендер ProZorro
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    Відмова Нафтогазу від закупівель ProZorro викликає занепокоєння, – експерт