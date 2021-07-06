  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Компанія JBL опублікувала карту України без Криму та частини Донбасу. Винних обіцяють звільнити

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Офіційне представництво JBL в Україні опублікувало в Instagram карту України без анексованого РФ Криму та окупованої частини Донбасу - Компанія JBL опублікувала карту України без Криму та частини Донбасу. Винних обіцяють звільнити
    Офіційне представництво JBL в Україні опублікувало в Instagram карту України без анексованого РФ Криму та окупованої частини Донбасу

    JBL збирається звертатися до правоохоронних органів з проханням дати правову оцінку вчинку співробітників

    Офіційне представництво акустичної та аудіотехніки JBL в Україні опублікувало на своїй сторінці в Instagram карту України без анексованого РФ Криму та окупованої частини Донбасу.

    Така мапа з’явилася у сторіс сторінки JBL. На неї відразу почали скаржитися користувачі соцмереж.

    21_14

    У компанії оперативно відреагували на публікацію, і вже через кілька годин у Facebook з'явився допис, у якому компанія попросила вибачення «за останній сторіс».

    Вже сьогодні, 6 липня, JBL Ukraine виклала пост в Instagram, в якому прояснила ситуацію.

    «Ми офіційно приносимо вибачення всім українцям за помилку, яка сталася вчора в 23:30. Наша позиція незмінна: «Ми вважаємо, що Крим, Луганськ і Донецьк – це територія України». Ми замінимо частину команди, яка привела до помилки, і будемо звертатися до правоохоронних органів з проханням дати правову оцінку вчинку співробітників», – написала компанія.

    0_21

    Нагадаємо, державний канал «Дом» потрапив у скандал через карту з «російським» Кримом.

    Раніше у Німеччині випустили ювелірну прикрасу у вигляді карти України без Криму.

    До слова, британська телеведуча принизила Україну в присутності посла (відео).

    Теги: Крим Донбас бізнес скандал Україна окуповані території мапа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Компанія JBL опублікувала карту України без Криму та частини Донбасу. Винних обіцяють звільнити