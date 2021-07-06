Компанія JBL опублікувала карту України без Криму та частини Донбасу. Винних обіцяють звільнити

Офіційне представництво JBL в Україні опублікувало в Instagram карту України без анексованого РФ Криму та окупованої частини Донбасу

JBL збирається звертатися до правоохоронних органів з проханням дати правову оцінку вчинку співробітників

Офіційне представництво акустичної та аудіотехніки JBL в Україні опублікувало на своїй сторінці в Instagram карту України без анексованого РФ Криму та окупованої частини Донбасу.

Така мапа з’явилася у сторіс сторінки JBL. На неї відразу почали скаржитися користувачі соцмереж.

У компанії оперативно відреагували на публікацію, і вже через кілька годин у Facebook з'явився допис, у якому компанія попросила вибачення «за останній сторіс».

Вже сьогодні, 6 липня, JBL Ukraine виклала пост в Instagram, в якому прояснила ситуацію.

«Ми офіційно приносимо вибачення всім українцям за помилку, яка сталася вчора в 23:30. Наша позиція незмінна: «Ми вважаємо, що Крим, Луганськ і Донецьк – це територія України». Ми замінимо частину команди, яка привела до помилки, і будемо звертатися до правоохоронних органів з проханням дати правову оцінку вчинку співробітників», – написала компанія.

Нагадаємо, державний канал «Дом» потрапив у скандал через карту з «російським» Кримом.

Раніше у Німеччині випустили ювелірну прикрасу у вигляді карти України без Криму.

До слова, британська телеведуча принизила Україну в присутності посла (відео).