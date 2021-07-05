Журналісти розповіли про повернення в «Укргазвидобуванні» до старих схем, – розслідування

Як зазначає журналіст Іванов, менеджмент НАК Нафтогаз Україна, до складу якого входить «Укргазвидобування», хоче піти від прозорості

«У Нафтогаз приходить модний зарубіжний реформатор і піднімає схематоз на новий рівень»

Менеджмент НАК Нафтогаз Україна, до складу якого входить «Укргазвидобування», намагається піти від прозорості, повертаючи найбільшого в країні газовидобувача до тіньових схем у сфері закупівель.

Про це йдеться в матеріалі журналіста-розслідувача Гліба Іванова на сайті Обозреватель.

Як говориться в матеріалі, за цим стоїть Отто Ватерландер, головний виконавчий директор групи Нафтогаз, що відповідає за трансформаційні процеси НАК.

«У Нафтогаз приходить модний зарубіжний реформатор і ставить все з ніг на голову. Він, так би мовити, піднімає схематоз на новий рівень. На тлі нього попередні корупційні скандали здаються дитячими пустощами - фірма зі статутним капіталом 70 тис грн виграє тендер на 13 млрд грн, і передчасно відкриває конверти перед тендером», – йдеться в матеріалі.

Як пише журналіст, Ватерландер виступає за скасування відкритих тендерів і відмову від закупівель в Прозорро.

«В кінці травня Укргазвидобування оголошує тендер на закупівлі бурильних труб загальною вартістю понад 400 млн грн без використання майданчика Прозорро. Горе-закупівельники під чуйним керівництвом Отто заводять тендер на торговому майданчику prom.ua ... Щоб тендер точно ніхто не знайшов, зробили закрите посилання, тільки для обраних компаній. Тендер не мав ніяких цінових обмежень – пропонуй будь-яку ціну, без торгів, держава щедро оплатить. Мета такої маніпуляції проста - прокласти новий корупційний маршрут закупівель. Якщо прокотить провести цей тенедер без Прозорро, за ним підуть один за іншим такі», – пише журналіст.

Як зазначає журналіст з посиланням на свої джерела, автором нововведень в закупівельній політиці є Ватерландер, при цьому підписи на документах змушують ставити зовсім інших людей, що викликає легкий бунт в низах.

«Але вже після проведення першого тендера, Отто це питання врегулює живими грошима з першої афери», – підсумував автор.