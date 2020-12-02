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    Економіка та фінанси

    Відновлення імпорту струму з РФ залишить без роботи українських енергетиків і шахтарів – депутат

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    Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн - Відновлення імпорту струму з РФ залишить без роботи українських енергетиків і шахтарів – депутат
    Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн

    Це стосується не тільки теплоенергетиків, але й працівників атомної промисловості, -– зазначила Гриб.

    Відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі призведе до зупинки українських підприємств і втрати роботи тисяч шахтарів і енергетиків. Про це в ефірі телеканалу «Україна24» повідомила народний депутат Вікторія Гриб.

    «Якщо у нас знову буде імпорт – це означає, що наші шахтарі, наші енергетики не будуть отримувати ту заробітну плату, бо вони залишаться без роботи», – зазначила нардеп.

    Вона наголосила, що це стосується не тільки теплоенергетиків, але й працівників атомної промисловості, яка в тому числі постраждає від демпінгового імпорту.

    «І взагалі в державі, в якій є профіцит електроенергії на сьогодні, використовувати імпорт – мені здається, це просто зрада», – додала Гриб.

    Як повідомлялося, напередодні нардеп Михайло Бондар зареєстрував поправку щодо продовження заборони на імпорт електроенергії з енергосистеми Росії та Білорусі до 31 грудня 2021 року.

    За його словами, імпорт з країни-агресора несе загрозу для цілісності енергетичної системи України та її енергонезалежності.

    Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила у Росії понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн.

    Імпорт був призупинений на тлі критики в тому числі з боку Президента Володимира Зеленського.

    За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, саме імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній

    Теги: депутат імпорт Україна Вікторія Гриб
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