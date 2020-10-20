Кабмін має невідкладно розслідувати корупцію в НКРЕКП, – лідер профспілки шахтарів



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«В Мінюсті підтвердили, що перед призначенням голова НКРЕКП Тарасюк не проходив спеціальну перевірку», – Волинець

Кабінет Міністрів повинен створити тимчасову слідчу комісію для розслідування корупції і махінацій в керівництві НКРЕКП.

Про це в ефірі телеканалу «Україна24» заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

«Я звернувся як член антикризового штабу при Кабінеті міністрів з пропозицією призначити тимчасову слідчу комісію, перевірити діяльність НКРЕКП, зокрема керівника пана Тарасюка. Не можна терпіти ту ситуацію, коли сьогодні і впродовж довгих місяців відключають електроенергію на шахтах, шахтарі залишаються без роботи», – заявив Волинець.

За його словами, в Мінюсті офіційно підтвердили, що перед призначенням голова НКРЕКП Валерій Тарасюк не проходив спеціальну перевірку.

«Згодом я звернувся до міністра юстиції пана Малюски з проханням перевірити (інформацію – прим.) відносно сімейного бізнесу пана Тарасюка. Він цей бізнес не задекларував. І Мінюст невчасно дав мені відповідь, але нарешті я її отримав. Так от Мінюст повідомляє, що пан Тарасюк дійсно володів компанією, потім переписав її на брата», – зазначив Волинець.

Наразі, за словами нардепа, Нацагентство по запобіганню корупції проводить антикорупційну перевірку стосовно Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересів.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що компанія рідного брата голови НКРЕКП ТОВ «Еф енд Ем» Україна має ліцензію на комерційні операції з електроенергією. Згідно з відкритими даними, ця компанія була контрагентом державних компаній «Укренерго» та «Оператор ринку» і в щоденному режимі мала право торгувати електричною енергією на організованих сегментах ринку ВДР та РДН.

В той де день НКРЕКП опублікувало на офіційному сайті проект постанови про анулювання ліцензії «Еф енд Ем Україна» і ліцензія була відкликана на найближчому засідання 16 вересня без допуску преси.

8 жовтня НАЗКа офіційно розпочало антикорупційну перевірку Тарасюка, а наступного дня НКРЕКП заявило про начебто тиск з боку народних депутатів, які оприлюднили дані про сімейний бізнес голови комісії.

12 жовтня Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Волинця до уряду з вимогою звільнити керівництво НКРЕКП.