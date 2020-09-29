Залізничники Кривбасу почали «італійський страйк» на підтримку шахтарів



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Люди щоденно вимушені працювати у небезпечних для життя та здоров’я умовах - на застарілих і технічно несправних локомотивах, - профспілка

Працівники Криворізького локомотивного ДЕПО заявляють про чисельні порушення трудового законодавства щодо оплати праці, пільгового пенсійного забезпечення, права на відпустку

Залізничники Кривбасу сьогодні, 29 вересня, почали італійський страйк - «роботу за інструкцією» на підтримку протесту гірників ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

За словами Волинця, працівники Криворізького локомотивного ДЕПО заявляють про чисельні порушення трудового законодавства щодо оплати праці, пільгового пенсійного забезпечення, права на відпустку.

«Люди щоденно вимушені працювати у небезпечних для життя та здоров’я умовах - на застарілих і технічно несправних локомотивах», – зазначив Волинець.

Голова профспілки поінформував, що перемовини, які були заплановані на сьогодні між працівниками залізниці, лідерами Вільної профспілки залізничників України та місцевим керівництвом «Укрзалізниці» - можна вважати такими, що не відбулись.

За словами залізничників, в.о. директора регіональної філії Придніпровської залізниці Олександр Заруба прийшов на перемовини непідготовленим, не володіючи питаннями ані щодо кризових явищ на підприємстві, ані щодо механізмів їх вирішення.

Машиніст Криворізького депо, голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки залізничників України Криворізького депо В’ячеслав Федоренко, пояснив, що італійський страйк – це «робота за інструкцією». «Це передбачає бездоганне виконання своїх посадових обов’язків на роботі. Однак є нормативні документи, яким повинні відповідати машини й механізми, на яких ми працюємо, а вони не відповідають, бо локомотиви експлуатуються з 60-х років, а з 2012 року припинили виконувати капітальні ремонти. Таким чином, ми звернемо увагу на те, що порушується охорона праці, трудове законодавство щодо оплати праці», – сказав Федоренко.

Залізничники піднімають питання про пільгове забезпечення пенсій і включення професій до списку пільгових посад №1, 2, це стосується, зокрема, посад машиніста електровоза, помічника машиніста електровоза та тепловоза.

Як відомо, 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест.

Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.