Австралійських шахтарів пересаджують на водневі автобуси

Проект обійдеться компанії в 32 мільйони доларів і завершиться через півтора року

Австралійський виробник залізної руди, компанія Fortescue Metals, буде перевозити своїх робочих на рудник Fortescue's Christmas Creek, що знаходиться в віддаленому регіоні Західної Австралії, на водневих автобусах, - повідомляє H2 View.

Проект обійдеться Fortescue Metals в 32 мільйони доларів - в цю суму входять 10 автобусів на водневих паливних елементах (вони замінять існуючий парк дизельного транспорту), а також електролізери і воднева заправна станція від газової і інжинірингової компанії BOC South Pacific.

Передбачається, що електролізери будуть виробляти 180 кг поновлюваного водню в день, цього буде цілком достатньо для живлення десяти автобусів, які щодня перевозять 3 тис робочих на рудник і назад.

«Поновлюваний водень, який ми будемо проводити, допоможе знизити залежність від дизельного палива для віддалених виробництв і, отже, підвищити екологічну цінність для наших промислових клієнтів», - сказав керуючий директор BOC South Pacific Джон Еванс.

Fortescue's Christmas Creek - перша шахта в Австралії, яка почне використовувати водневий транспорт. Очікується, що проект буде завершений до початку 2022 року.