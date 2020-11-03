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    Австралійських шахтарів пересаджують на водневі автобуси

    нова енергія
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    <p>Проект водневої заправки від компанії BOC South Pacific</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Австралійських шахтарів пересаджують на водневі автобуси

    Проект водневої заправки від компанії BOC South Pacific

     

    Фото: h2-view.com

    Проект обійдеться компанії в 32 мільйони доларів і завершиться через півтора року

    Австралійський виробник залізної руди, компанія Fortescue Metals, буде перевозити своїх робочих на рудник Fortescue's Christmas Creek, що знаходиться в віддаленому регіоні Західної Австралії, на водневих автобусах, - повідомляє H2 View.

    Проект обійдеться Fortescue Metals в 32 мільйони доларів - в цю суму входять 10 автобусів на водневих паливних елементах (вони замінять існуючий парк дизельного транспорту), а також електролізери і воднева заправна станція від газової і інжинірингової компанії BOC South Pacific. 

    Передбачається, що електролізери будуть виробляти 180 кг поновлюваного водню в день, цього буде цілком достатньо для живлення десяти автобусів, які щодня перевозять 3 тис робочих на рудник і назад.

    «Поновлюваний водень, який ми будемо проводити, допоможе знизити залежність від дизельного палива для віддалених виробництв і, отже, підвищити екологічну цінність для наших промислових клієнтів», - сказав керуючий директор BOC South Pacific Джон Еванс. 

    Fortescue's Christmas Creek - перша шахта в Австралії, яка почне використовувати водневий транспорт. Очікується, що проект буде завершений до початку 2022 року.

    Австралія шахта транспорт водень
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