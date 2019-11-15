«Слуга народу» Верещук вирішила скласти повноваження представника Кабміну у Раді



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Ірина Верещук: я написала заяву і вважаю, що в стінах парламенту я буду більш потрібна

Ірина Верещук зазначила, що в неї була розмова з прем'єром Олексієм Гончаруком та вони не знайшли взаєморозуміння, загальних «точок дотику» про методи комунікації між парламентом та урядом

Депутатка Верховної Ради Ірина Верещук («Слуга народу») вирішила скласти повноваження представника Кабінету Міністрів в парламенті. Про це вона написала у Facebook.

«Із сьогоднішнього дня складаю повноваження представника Кабміну в Верховній Раді. Дякую усім, хто допомогав мені в цій роботі. Сфокусуюсь на роботі в Комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки», - написала вона.

Верещук наголосила, що складає повноваження за власною ініціативою.

Журналістам в кулуарах Ради депутатка підтвердила, що вже написала заяву і вважає, що в стінах парламенту буде більш потрібною.

Верещук зазначила, що в неї була розмова з прем'єрміністром Олексієм Гончаруком та вони не знайшли взаєморозуміння, загальних «точок дотику» про методи комунікації між парламентом та урядом, оскільки в прем'єра своє бачення з цього приводу.

«Ті форми комунікації між парламентом і Кабінетом міністрів, які я пропонувала, не знайшли підтримки у прем'єрміністра. Він вважає, що це потрібно робити по-іншому», - підкреслила вона.

Верещук наголосила, що існує багато недопрацювань у комунікації, коли до зали парламенту надходять законопроєкти, які потім відкладаються або не знаходять підтримку, або голосуються врозріз із думкою прем'єра і Кабміну.

При цьому, зі слів депутатки, представником Кабміну в парламенті замість неї може стати депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк.

Як повідомлялося, на початку вересня Кабінет міністрів України своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України.