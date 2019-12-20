Уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці»



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Сергій Лещенко — народний депутат VIII скликання

Кабмін уповноважив державного секретаря Міністерства інфраструктури підписати договори із новобраними членами наглядової ради

Кабінет міністрів України припинив повноваження членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Даніеля Білака та Константина Мар’євича як представників держави і призначив Олега Журавльова та Сергія Лещенка.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів від 18 грудня оприлюднено на Урядовому порталі.

«1. Припинити достроково повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» Білака Е. Даніеля та Мар’євича Костянтина Михайловича як представників держави. 2. Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» Журавльова Олега Сергійовича та Лещенка Сергія Анатолійовича як представників держави», - йдеться в тексті розпорядження.

Уряд уповноважив державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака підписати цивільно-правові договори із новобраними членами наглядової ради.

Як повідомлялось, Даніель Ендрю Білак став членом наглядової ради АТ «Укрзалізниця» у 2018 році, в липні того ж року його було призначено заступником голови наглядової ради Укрзалізниці. У жовтні 2019 року Кабмін припинив повноваження Білака в наглядовій раді Ощадбанку.

Констянтин Мар’євич отримав повноваження члена наглядової ради АТ «Укрзалізниця» у 2018 році. У вересні цього року Кабмін припинив повноваження Мар’євича як представника держави в наглядовій раді НАК «Нафтогаз».

Сергій Лещенко — народний депутат VIII скликання, був головою підкомітету з питань міжнародного співробітництва та імплементації антикорупційного законодавства Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції. У 2019 році балотувався до Верховної Ради IX скликання як самовисуванець.

Олег Журавльов - юрист, радник міністра інфраструктури України Владислава Криклія.