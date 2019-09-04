Кабмін призначив своїм представником у Раді депутатку Верещук



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Депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук

21 липня Ірину Верещук обрано депутатом парламенту під №29 за списком партії «Слуга народу»

Кабінет міністрів України своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України. Про це повідомляє пресслужба Кабміну у Facebook.

«Уряд має чудові відносини з парламентом. Парламент і уряд мають разом працювати як одна команда, щоб життя пересічного українця стало кращим. Ми хотіли би, щоб народні депутати були залучені до розробки політик, до напрацювання законопроектів ще на етапі, коли вони зароджуються в уряді і робимо зараз всі організаційні дії для цього. Ми уже погодили загальні принципи взаємодії між урядом і парламентом і думаю, що наша співпраця і робота будуть максимально ефективними”, - прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Верещук 39 років.

Після закінчення університету вона п’ять років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних силах.

З травня 2007 року по червень 2008 року працювала юристом Рава-Руської міської ради.

З червня по жовтень 2010 року була заступницею голови Жовківської районної державної адміністрації з гуманітарних питань і зовнішньої політики.

З листопада 2010 року обрана мером міста Рава-Руська на Львівщині.

Була кандидаткою в депутати Ради на позачергових парламентських виборах у 2014 році.

Крім цього, з вересня 2017 року - доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

21 липня її обрано депутатом парламенту під №29 за списком партії «Слуга народу».

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні в середу розгляне припинення паперового документообігу та спрощений режим доступу відвідувачів до будівлі уряду.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.

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