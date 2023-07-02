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Вирішення проблеми неплатежів перед «зеленою» енергетикою допоможе у відбудові української енергетики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Вирішення проблеми неплатежів перед «зеленою» енергетикою допоможе у відбудові української енергетики

Євтушенко: Уряд з 2019 року практикує повне ручне управління що привело до того, що фактично вимиті всі ресурси з галузі

Україні необхідно позбавитись ручного управління на ринку електроенергії, щоб створити передумови для вирішення проблем ліквідності ринку та створити передумови для залучення інвестицій в енергетичну відбудову держави. Про це заявив Сергій Євтушенко, керуючий партнер компанії UDP Renewables, коментуючи зміни у ціноутворення на ринку електроенергії, які запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКЕРКП).

«Уряд з 2019 року практикує повне ручне управління що привело до того, що фактично вимиті всі ресурси з галузі. Вона штучно заведена на мілину… Ми вітаємо дії, які запроваджують справжній ринок в галузі електроенергетики», – сказав Євтушенко.

За його словами, на відміну від ринку електроенергії, на ринку газу ціноутворення майже ринкове, а на ринку нафтопродуктів повністю ринкове. І як тільки держава починає в ручному режимі втручатися в ці сфери, одразу створюється перекос.

«Ми вітаємо будь-які інструменти, які підвищать ліквідність всередині і вирішать питання неплатежів (перед підприємствами «зеленої» енергетики – ред.)», – зазначає Євтушенко.

«Це по суті й вирішить питання відбудови, бо приватний сектор не піде в проєкти, де є штучне управління галуззю, де занижується дохідна сторона. Адже ми купуємо обладнання і комплектуючі на заході. Коли дохідна частина настільки викривлена це дуже ризиковано», – додав інвестор.

При цьому він зазначив, що з боку держави не правильно постійно бути залежними від грантів, від технічної допомоги, тому треба якнайшвидше запроваджувати ринкові відносини і ринкові механізми. Як повідомлялося, недоплата дерпідприємства «Гарантований покупець» виробникам «зеленої» електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.

Теги: альтернативна енергетика енергетика

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