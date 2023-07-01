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Міністр енергетики вважає необгрунтованим рішення НКРЕКП щодо цінових обмежень на енергоринку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Міністр енергетики вважає необгрунтованим рішення НКРЕКП щодо цінових обмежень на енергоринку
НКРЕКП
фото з відкритих джерел

Міністр очікує, що експорт буде відновлено та українські компанії зможуть постачати електроенергію за кордон у певні години доби, коли найбільший профіцит

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає нещодавнє рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) стосовно встановлення нових цінових обмежень (прайс-кепів – ред.) на ринку електроенергії необґрунтованим.

Про це він повідомив у коментарі для ExPro.

«Я вважаю, що рішення Комісії є необґрунтованим. Воно не відповідає тому проєкту, який був виставлений на обговорення», – сказав Галущенко.

Раніше міністр повідомляв, що ціна на ринку електроенергії України має давати можливість імпортувати електроенергію для забезпечення потреб бізнесу. Галущенко очікував, що ринок зможе працювати без граничних цін, при цьому ціни не мали значно зрости.

«Є механізми, є бажання подивитись як ринок буде працювати. І потім, у разі необхідності, прайс-кепи можуть знову ввести досить швидко», – заявляв Галущенко раніше.

Також міністр очікує, що експорт буде відновлено та українські компанії зможуть постачати електроенергію за кордон у певні години доби, коли найбільший профіцит.

«Ринок має працювати як в Європі. Є можливості через профіцит – експортуємо. Це набагато краще, ніж коли виробники випадають на балансуючий ринок через те, що не можуть реалізувати електроенергію», – пояснює він.

Нагадаємо, 27 червня Регулятор встановив нові прайс-кепи на ринку електроенергії.

Теги: НКРЕКП міністр експорт Герман Галущенко

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Економіка

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