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Експертка з ядерної енергетики: Глава МАГАТЕ почав транслювати російські наративи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Експертка з ядерної енергетики: Глава МАГАТЕ почав транслювати російські наративи
Гроссі сказав, що після припинення контрнастпу ЗАЕС зможе виробляти енергію
фото з відкритих джерел

Ольга Кошарна звернула увагу на некоректність останніх заяв Рафаеля Гроссі

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час свого брифінгу на Запорізькій АЕС зробив дві недипломатичні заяви, чим втратив нейтральність. Про це розповіла в інтерв’ю «Главкому» експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Зокрема, Гроссі відповідаючи на запитання про те, коли станція може виробляти електроенергію відповів, що відповідне рішення має ухвалювати менеджмент ЗАЕС.

«Він прекрасно знає, що дозвіл на введення в експлуатацію станції надає Державна інспекція ядерного регулювання України. Без цього оператор жодної станції не має права щось робити. Це по-перше. По-друге, він сказав, що це можливо «коли вони призупинять контрнаступ», – пояснює Кошарна.

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав ситуацію на ЗАЕС «серйозною», натомість не побачив, що ставок-охолоджувач АЕС заміновано, сказав лише, що у ньому «було достатньо води».

«Вони (МАГАТЕ) підтвердили, що є замінування навколо станції, є у середині майданчику атомної станції мінування. Йому пояснили, що ці міни нібито встановлені з оборонною ціллю. Від кого обороняємося? Від власника станції? МАГАТЕ каже, що мінування не відповідає стандартам безпеки, але не впливає на працездатність систем безпеки», – пояснює Кошарна.

Крім того, Кошарна спростувала слова президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, що води у ставку для охолодження реакторів, якщо вони не працюють, має вистачити на 12 років.

«Це дурість. Всі фахівці сміються. Він перебуває на цій посаді просто тому, що відповідає кваліфікаційним вимогам. Але насправді його технічні знання жахливі. Різниця у кількості використання води для охолодження реакторів, які перебувають у різних станах, звичайно, є. Але це точно не 12 років. Те ж МАГАТЕ каже, що невідомо на скільки вистачить води. У ставку-охолоджувачі було 16,67 м, а зараз 16,58 м (після підриву Каховської ГЕС і неможливості поповнення ставка – «Главком»), тому що «дзеркало» ставка 8 км кв, випаровування відбувається, якась частина води втрачається, коли вона іде по трубопроводах до реактора», – пояснила експертка.

Нагадаємо, розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

До слова, попри повідомлення України про те, що Росія готується підірвати Запорізьку АЕС, Сполучені Штати поки що не вважають таку загрозу неминучою.

Читайте також: Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»
Теги: замінування МАГАТЕ Запорізька АЕС

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