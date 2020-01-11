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    Економіка та фінанси

    Виробництво цукру в Україні скоротилось майже на 20%

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    Виробництво цукру в Україні скоротилось майже на 20%

    Світовий профіцит цукру, що тривав останні три роки суттєво вплинув і на український ринок

    Українські підприємства в 2019/20 МР виготовили 1,48 млн т цукру, що на 19% менше ніж попереднього року.

    Про це йдеться у повідомленні Національної асоціації цукровиків України (НАЦУ) «Укрцукор».

    «Всього в сезоні працювало 33 цукрових заводи, які переробили 9,84 млн т цукрових буряків. Це майже на третину менше ніж попереднього року. Як бачимо, суттєве зменшення кількості сировини потягнуло за собою скорочення виробничих потужностей і, як наслідок, зменшення виробництва цукру в цілому», – прокоментувала заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Яненко.

    За словами експерта, такий результат є досить прогнозованим, адже світовий профіцит цукру, що тривав останні три роки суттєво вплинув і на український ринок – маємо скорочення посівних площ під цукровими буряками на 20% і зменшення кількості сировини.

    Окрім того, що 9 переробних підприємств в цьому році не запустилось, виробничий сезон також скоротився майже на місяць, а це, безумовно, відіб»ється на собівартості виробництва цукру, адже мінімально цукровий завод повинен відпрацювати 100 днів, щоб покрити витрати на запуск.

    Традиційно, трійка лідерів виглядає незмінно: Вінницька обл. – 331,9 тис. т, Хмельницька обл. – 192,8 тис. т, а замикає трійку Тернопільська обл. з показником 186,4 тис. т.

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