Поліція затримала молодика, який обкрадав хлібні кіоски в Києві (фото)



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Чоловік проникав у кіоски та забирав виручку з каси, мобільні телефони та продукти харчування Фото: Нацполіція

Затриманий причетний до чотирьох епізодів крадіжок

У Деснянському районі Києва сталася серія крадіжок із хлібних кіосків на вулиці Градинська та проспекті Маяковського. Повідомлення про це надходили до поліції.

Після проведення оперативних заходів працівники карного розшуку затримали 24-річного уродженця Житомирської області, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейським фігурант зізнався, що вночі шляхом віджиму замка вхідних дверей він проникав у кіоски та забирав виручку з каси, мобільні телефони та продукти харчування.

«Ми довели причетність затриманого до чотирьох крадіжок, у яких він зізнався. Окрім цього, він підсудний за майнові злочини, які розглядаються у Дніпровському та Деснянському столичних судах», - розповіла слідча Деснянського управління поліції Ніна Головська.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції ведеться досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено підозру у вчиненні чотирьох епізодів. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.