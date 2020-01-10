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    Новини

    Поліція затримала молодика, який обкрадав хлібні кіоски в Києві (фото)

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    Чоловік проникав у кіоски та забирав виручку з каси, мобільні телефони та продукти харчування - Поліція затримала молодика, який обкрадав хлібні кіоски в Києві (фото)
    Чоловік проникав у кіоски та забирав виручку з каси, мобільні телефони та продукти харчування
    Фото: Нацполіція

    Затриманий причетний до чотирьох епізодів крадіжок

    У Деснянському районі Києва сталася серія крадіжок із хлібних кіосків на вулиці Градинська та проспекті Маяковського. Повідомлення про це надходили до поліції.

    Після проведення оперативних заходів працівники карного розшуку затримали 24-річного уродженця Житомирської області, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейським фігурант зізнався, що вночі шляхом віджиму замка вхідних дверей він проникав у кіоски та забирав виручку з каси, мобільні телефони та продукти харчування.

    «Ми довели причетність затриманого до чотирьох крадіжок, у яких він зізнався. Окрім цього, він підсудний за майнові злочини, які розглядаються у Дніпровському та Деснянському столичних судах», - розповіла слідча Деснянського управління поліції Ніна Головська.

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    Поліція затримала молодика, який обкрадав хлібні кіоски в Києві (фото)
    Поліція затримала молодика, який обкрадав хлібні кіоски в Києві (фото)
    Поліція затримала молодика, який обкрадав хлібні кіоски в Києві (фото)

    Слідчим відділом Деснянського управління поліції ведеться досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено підозру у вчиненні чотирьох епізодів. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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