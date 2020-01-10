Правоохоронці вилучили у незаконних АЗС 4 тисячі тонн пального



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Правоохоронці зупинили роботу 377 нелегальних заправок, ще 316 незаконних АЗС було демонтовано раніше

У ході кампанії, яку уряд розпочав проти незаконних автозаправних станцій, правоохоронні органи вилучили близько 4 тисяч тонн паливно-мастильних матеріалів загальна вартість яких складає 93,4 мільйона гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Вилучили з обігу 4 тисяч тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн», — повідомив Гончарук.

За його словами, правоохоронці зупинили роботу 377 нелегальних заправок, ще 316 незаконних АЗС було демонтовано раніше. Загалом в уряді оцінюють, що тіньовий ринок нафтопродуктів в Україні займає близько чверті легального ринку.

Також податкова випасала причетним до незаконної торгівлі пальним штрафів на майже 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення ліквідувати діяльність нелегальних автомобільних заправних станцій (АЗС) по всій Україні до 9 січня.