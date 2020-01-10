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    Економіка та фінанси

    Держстат: у 2019 році інфляція в Україні склала 4,1%

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    Для порівняння, у 2018 році інфляція в Україні складала 9,8% - Держстат: у 2019 році інфляція в Україні склала 4,1%
    Для порівняння, у 2018 році інфляція в Україні складала 9,8%

    Розмір інфляції у 2019 році виявився меншим за цільовий рівень, який встановив Національний банк

    За підсумками 2019 року рівень інфляції в Україні скоротився до 4,1%.

    Відповідні дані наводить Державна служба статистики України.

    Для порівняння, у 2018 році інфляція в Україні складала 9,8%, у 2017 році - 13,7%, у 2016 році - 12,4%, а у 2015 році - 43,3%.

    Ціни у грудні 2019 року в Україні зменшилися на 0,2%.

    «На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися. При цьому на 2,4–0,5% знизилися ціни на м’ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби», - зазначили у Держстаті.

    Таким чином, розмір інфляції у 2019 році виявився меншим за цільовий рівень, який встановив Національний банк (5%). 

    Нагадаємо, у листопаді 2019 року ціни в Україні виросли на 0,1% проти попереднього місяця. Річний рівень інфляції в Україні оцінювався у 5,1%.

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