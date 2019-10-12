Visa та MasterCard вийшли з криптовалютного проєкту Facebook



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Компанія Visa буде займатися подальшою оцінкою проекту

З проекту Facebook зі створення власної криптовалюти Libra Association вийшли Visa, MasterCard, Stripe і EBay.

Про це з посиланням на заяви компаній передає CNBC.

Співзасновник Libra Девід Маркус подякував Visa і MasterCard за те, що вони протрималися до останнього моменту.

«Тиск був сильним, і я поважаю їх рішення почекати, поки з’явиться чітка нормативна ясність щодо Libra», – зазначив він.

При цьому у Visa заявили, що компанія буде займатися подальшою оцінкою проекту та фінальне рішення прийме на основі декількох факторів, включаючи те, чи буде Libra Association відповідати всім необхідним вимогам фінансових регуляторів. За словами представника Visa, початковий інтерес компанії до Libra був обумовлений впевненістю в тому, що «добре регульовані мережі на основі блокчейна можуть підвищити цінність захищених цифрових платежів для величезної числа людей і місць, особливо на ринках, що розвиваються».

Libra – криптовалюта, яку Facebook планує запустити в першій половині 2020 року. Соцмережа бачить її як stablecoin, тобто криптовалюту, що забезпечена як національними валютами, так і активами. Цифровий гаманець збираються інтегрувати у WhatsApp та Facebook Messenger.

Нагадаємо, міністерство цифрової трансформації України планує у наступні 2-3 роки легалізувати діяльність з майнінгу криптовалют.