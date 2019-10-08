Мінцифри планує легалізувати майнінг криптовалют протягом 2-3 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед планів Мінцифри на наступні 2-3 роки — залучити до України міжнародні криптовалютні біржі

Міністерство цифрової трансформації України планую у наступні 2-3 роки легалізувати діяльність з майнінгу криптовалют.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, опублікованому за підсумками з українською блокчейн-спільнотою.

Зокрема, в уряді планують напрацювати варіанти оподаткування у сфері поводження з криптовалютами, а до літа 2020 року затвердити міжнародні рекомендації щодо боротьби з відмиванням коштів для того, аби мінімізувати негативні наслідки легалізації криптовалют.

Серед планів Мінцифри на наступні 2-3 роки — легалізувати майнінг криптовалют та залучити до України міжнародні криптовалютні біржі, а також зробити Україну конкурентоспроможною на світовому ринку віртуальних активів, залучити до України іноземні компанії та інвесторів.

Тому найближчим часом Мінцифра планує підписати меморандум із Міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної Ради України Blockchain4Ukraine, що включає понад 50 депутатів, Блокчейн-асоціацією України (БАУ), Офісом ефективного регулювання (BRDO) та іншими.