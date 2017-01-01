Високий суд Лондона заморозив активи Григорошина

Активи групи «Енергетичний стандарт» заморожено на вимогу адвокатів Лук'яненка-молодшого і компаній Новинського

Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про заморожування активів групи «Енергетичний стандарт» українсько-російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Рішення винесено як забезпечувальна міра в рамках арбітражного розгляду з Вадимом Новинським і Володимиром Лук'яненком-молодшим на більш ніж 300 млн доларів навколо великого



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Костянтин Григоришин

Активи групи «Енергетичний стандарт» заморожено на вимогу адвокатів Лук'яненка-молодшого і компаній Новинського

Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про заморожування активів групи «Енергетичний стандарт» українсько-російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

Рішення винесено як забезпечувальна міра в рамках арбітражного розгляду з Вадимом Новинським і Володимиром Лук'яненком-молодшим на більш ніж 300 млн доларів навколо великого машинобудівного підприємства ПАТ «Сумське НВО». Про це повідомляє Liga.net.

Рішення винесено на вимогу адвокатів Володимира Лук'яненка-молодшого і компаній, пов'язаних з Новинським, які побоюються, що Григоришин може приховувати активи, щоб уникнути виплат за рішенням арбітражу.

Ще 9 травня 2016 року Лондонський комерційний арбітраж прийняв рішення про виплату «Енергетичним стандартом» понад 305,8 млн доларів Новинському і Лук'яненку.

5 жовтня Високий суд Англії відмовив адвокатам Григоришина в апеляції на це рішення.

У рішенні суду згадуються, зокрема, такі українські компанії: «Запоріжтрансформатор», «Турбоатом», ПАТ «Сумське НВО», «Укррічфлот», Запорізький кабельний завод, «Сварог Ессет Менеджмент».

Сам наказ про арешт є конфіденційним, повного списку заморожених активів у відкритому доступі немає.

Григоришину також належать великі пакети акцій в цілому ряді українських обленерго.

В ході судового слухання, адвокати Лук'яненка змогли довести суду, що існує ризик того, що Григоришин спробує «розмити» свої активи. В кінцевому рахунку це може призвести до невиконання рішення арбітражу на 305,8 млн доларів.