Витрати на неефективну Наглядову раду «Укрзалізниці» дискредитують ідею корпоративного управління, – експерт

За підсумками 2020 року державна «Укрзалізниця» отримала збиток у сумі 11,9 млрд. грн

Скандали довкола Наглядової ради «Укрзалізниці», на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук у ефірі телеканалу «Україна 24».

«На жаль, яку б реформу ми не проводили, в тому числі і реформу корпоративного управління держпідприємствами, у нас все рівно виходить якийсь корупційний негаразд. Ми лише дискредитуємо саму логіку цих наглядових рад, які мають бути професійними, а не формуватися з дуже дивного переліку людей, які часто не мають жодного відношення до сфери, яку вони мають наглядати», – заявив Кушнірук.

Він нагадав, що окрім того, що члени Наглядової ради УЗ отримують надзвичайно високі зарплати, компанія витрачає ще й мільйони на їх харчування, перельоти та організацію розваг. Що, зважаючи на хронічні збитки «Укрзалізниці» та критичний стан залізничної інфраструктури, є неприпустимим.

«Цей скандал з харчуванням (членів наглядової ради УЗ – ред.), де вони собі влаштували за величезні кошти відпочинок, це просто настільки ганебно і абсурдно, що вже після цієї історії їх всіх було би потрібно відправити у відставку просто автоматично, бо вони дискредитують саму ідею функціонування наглядових рад», – наголосив Кушнірук.

Нагадаємо, раніше ексдепутат Борислав Береза оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн, ще 5 млн грн витратили на авіаперельоти. Окрім того, за даними Берези, для членів Наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході «Хвиля», вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис.грн.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян раніше підкреслював, що члени Наглядової ради УЗ отримують величезні зарплати, але лише продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка перебуває в критичному стані.

За підсумками 2020 року державна «Укрзалізниця» отримала збиток у сумі 11,9 млрд. грн.

Зношеність рухомого складу «Укрзалізниці» перевищує 90%.